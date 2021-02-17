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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rize’de kar tatili

İHA

Rize’de kar tatili

Rize’de etkili olan kar yağışının ardından il genelinde yüz yüze eğitime bir gün ara verildi, engelli ve hamile personellere idari izin verildi.
Konuyla ilgili Rize Valiliğinden yapılan açıklamada il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Resmî ve özel tüm okullar, halk eğitimi merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları, muhtelif kurslar, motorlu taşıt sürücü kursları, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında 'yüz yüze eğitim' faaliyetlerine 17 Şubat 2021 tarihinde 1 günlük ara verildiği ifade edildi.
Açıklamada ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personellerin de belirtilen günde idari izinli sayılacakları kaydedildi.

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