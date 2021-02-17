Rize'de yüz yüze eğitime 1 gün daha ara verildi

Rize’de etkili olan kar yağışının ardından il genelinde yarın yüz yüze eğitime bir gün daha ara verildi.



Rize Valiliğinden yapılan açıklamada "İlimiz genelinde kar yağışının yoğun bir şekilde devam etmesi ve yollarda oluşabilecek muhtemel buzlanmalardan dolayı eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 18 Şubat Perşembe günü de bir gün süreyle ara verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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