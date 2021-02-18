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Acil sağlık ekiplerine simülasyonda hasta ve yakınlarının tepkilerine müdahale eğitimi

DHA

Acil sağlık ekiplerine simülasyonda hasta ve yakınlarının tepkilerine müdahale eğitimi


Arzu ERBAŞ-Selman KUTLU/RİZE, (DHA)RİZE´de, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Klinik Simülasyon Merkezi´nde farklı illerden gelen acil sağlık çalışanlarına, müdahale eğitimi veriliyor. Eğitimlerde hastane öncesi karşılaşılan vakaların hayatta tutulabilmesi için sağlıkçıların saniyelerle verdikleri yarışın gerçeği aratmayan senaryoları uygulanıyor. Eğitimlerde müdahale esnasında paniğe kapılan hasta yakınlarının sağlık çalışanlarına tepkileri de canlandırılarak sahada karşılaşılabilecek tüm olasılıklar değerlendiriliyor.
Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü hastane öncesinde görev yapan doktor, acil tıp tenkiyesi ve sağlık teknikerlerine hastane öncesi acil sağlık simülasyon eğitimi veriliyor. RTEÜ Tıp Fakültesi Klinik Simülasyon Merkezi´nde farklı illerden gelen acil sağlık çalışanları hastane öncesi karşılaşılan vakaların hayatta tutulabilmesi için sağlıkçıların saniyelerle verdikleri yarışın gerçeği aratmayan senaryolarını uyguluyor. Gruplar halinde yapılan ve 3 gün süren eğitimlerde evde, ambulansta doğum, doğum sonrası yeni doğan stabilizasyonu, ileri seviyede kardiyak yaşam desteği konularında yüksek gerçeklikli simülatör maketlerle uygulama yapılıyor. Gerçeğe yakın vaka canlandırması ve tatbikatının yapıldığı eğitimlerde, alanında uzman akademisyenlerin gözetiminde ekiplerin vakaya gitmesi, müdahalesi, hastaneye nakil gibi tüm aşamalar tek tek gerçekleştiriliyor. Eğitimde müdahale esnasında paniğe kapılan hasta yakınlarının sağlık çalışanlarına verdiği tepkilerde canlandırılarak sahada karşılaşılabilecek tüm olasılıklar değerlendiriliyor.
`KARŞILAŞILABİLECEK TÜM VAKALAR ÇALIŞILIYOR´
RTEÜ Tıp Fakültesi Klinik Simülasyon Merkezi Koordinatörü Doç. Dr. Cüneyt Ardıç, "Sağlık Bakanlığı ile yaptığımız protokol gereği hastane öncesi acil sağlık hizmetleri eğitimini simülasyon merkezimizde gerçekleştiriyoruz. Eğitim kapsamında acil sağlık çalışanlarına sahada karşılaşabilecekleri tüm senaryoları, vakaları birebir uygulatmaya çalışıyoruz. Bulunduğumuz merkez Türkiye'nin en kapsamlı merkezlerinden biri. Çok yüksek düzeyde simülatörlerimiz var. Bunlar gerçek hasta gibi tepkiler veriyor. Bu eğitimlerde sunulan değişik senaryolar sayesinde vaka ile karşılaşmadan önce simülatör maketlerimizle eğitimini alarak, kendilerini geliştirme fırsatı buluyorlar" dedi.
`SANİYELERLE YARIŞIYORUZ´
İstanbul 112 Acil Sağlık İstasyonu´ndan katılan acil tıp teknisyeni Esengül Aladağ "Biz hastanın hayatını kurtarmak için saniyelerle yarışıyoruz. Temel yaşam desteği, ileri yaşam desteği, yeni doğan bakımları kadın doğum üzerine yaptığımız bütün müdahaleleri tekrar güncellemek için bu eğitimdeyiz. Simülasyon merkezinde birebir yaşayarak bu eğitimleri alıyoruz. İnsan hayatına dokunan her yerde 112'nin, UMKE'nin olduğunu bilmek bizleri mutlu ediyor. Nerede bir yara varsa orada bizim olmamız ve sarmamız gerekiyor. Simülasyon merkezi sayesinde üst düzey bir eğitim aldık" diye konuştu.
`EĞİTİMLERDE HASTA YAKINLARININ MÜDAHALESİ DE İŞLENİYOR´
Eğitimde senaryo gereği hasta yakını müdahalesini canlandıran RTEÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Özlem Bilir, "Gerçeğe yakın tıbbi uygulamaları gerçekleştirmek için simülasyon merkezimizde eğitimler düzenliyoruz. Gerçeğe yakın kriz yönetiminden, hasta müdahalelerine kadar bütün müdahaleleri yüksek gerçeklikli simülatörlerimizle yerine getirmeye çalışıyoruz. Kendimizi tazelemek, hasta güvenliğini daha ön planda tutabilmek adına bu eğitimleri yapmamız gerekiyor. 20 yıla yakın süredir acil serviste hizmet veriyorum. Hasta yakınları müdahaleleri ile çok fazla karşılaşıyoruz. Burada eğitim senaryoları içerisinde hasta yakını müdahalelerini de zaman zaman abartarak işliyoruz. Arkadaşlarımızın alanlarda ne ile karşı karşıya kalacaklarını göstermeye çalışıyoruz. Müdahalelerle baş edebilmeleri için de gerçeğe yakın biraz da abartılmış olayları eğitimler esnasında onlara sunuyoruz" dedi.Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim Projeleri Daire Başkanlığı'nda görevli Filiz Karslı da, "Bu eğitim, 81 ilde görev yapan 112 UMKE personeline mesleki hayatlarına katkı sağlamak amacıyla düzenlendi. Daha önceki eğitime katılan bir arkadaşımız Aksaray'da halk otobüsünde doğum gerçekleştirdi. Burada edindiği bilgilerle başarılı bir uygulama yaptı" ifadesini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞSelman KUTLU
2021-02-18 11:45:28

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