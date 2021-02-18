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Ahırdan kaçıp karayoluna çıkan keçi sürüsüne hafif ticari araç çarptı; 25 keçi telef oldu

DHA

Ahırdan kaçıp karayoluna çıkan keçi sürüsüne hafif ticari araç çarptı; 25 keçi telef oldu


Arzu ERBAŞ/ARDEŞEN, (Rize), (DHA) - RİZE´nin Ardeşen ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı sürüdeki 25 keçi telef oldu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.   
Olay, dün saat 23:00 sularında Ardeşen-Çamlıhemşin karayolunda meydana geldi. Cumali Önçırak'a ait keçi sürüsü ahırdan kaçarak karayoluna çıktı. Bu esnada A.K. idaresindeki hafif ticari araç, sürüye çarptı. Kazada, 25 keçi telef olurken, araçta hasar oluştu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.   
Sürü sahibi Cumali Önçırak, "Hayvanları ahıra koyduk. Gece hayvanlar ahırdan kaçmışlar. Sürü halinde yola çıkmışlar. Sürücü de ne yazık ki hayvanları göremedi ve onları ezdi. 25 hayvanımız telef oldu. Biz bu tür tehlikeleri çok yaşıyoruz. Sürüleri dolaştırırken yola çıkmak zorunda kalıyoruz. Yaza kadar ilçe ilçe gezerek hayvanları otlatacak yerler bulmaya çalışıyoruz. Çaylık araziler çok olduğu için de ana yoldan geçişlerimizi yapmak zorunda kalıyoruz. Biz de çok sıkıntılar çekiyoruz" dedi.
Ahırdan kaçıp karayoluna çıkan keçi sürüsünDHA-Genel Türkiye-Rize / Ardeşen Arzu ERBAŞ
2021-02-18 13:27:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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