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Cumhurbaşkanı´na sürpriz fotoğrafın detayları ortaya çıktı; O hayal gerçek oldu

DHA

Cumhurbaşkanı´na sürpriz fotoğrafın detayları ortaya çıktı; O hayal gerçek oldu


Muhammet KAÇARArzu ERBAŞ/RİZE, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rize´de 2003 yılında açılışını yaptığı hastanede kucağına aldığı yeni doğan Selen Gülel, 18 yıl sonra Erdoğan'ın karşısına modern pentatlonda Türkiye birincisi ve dünya üçüncüsü milli sporcu olarak çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük sürpriz yaşarken, o anları anlatan Selen Gülel, "Cumhurbaşkanı ile bebeklik fotoğrafımı gördüğümde her zaman 'Bir daha yan yana gelebilir miyiz?' diye düşünüyordum. O hayal gerçek oldu" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Milli Sporcu Bursu Tanıtım Toplantısı'nda sporcularla bir araya geldi. Erdoğan'ın, Rize´de 2003 yılında Başbakan olduğu dönemde açılışını yaptığı hastanede kucağına aldığı yeni doğan Selen Gülel de 18 yıl sonra karşısına modern pentatlonda Türkiye birincisi ve dünya üçüncüsü milli sporcu olarak çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyük sürpriz yaşadı. Erdoğan´ın o yıllarda kucağına aldığı Selen bebekle çekilmiş fotoğraf karesi törene damga vurdu.
O FOTOĞRAF KARESİNİN DETAYLARI
Artvinli laborant Selma ile özel sektörde çalışan Enis Gülel´in kızı olan Selen, 15 Temmuz 2003´te Rize´de dünyaya geldi. O gün Rize´de Sayınur Yardımcı Kadın Doğum Hastanesi´nin açılışına katılan dönemin Başbakan´ı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 saat önce dünyaya gelen Selen bebeği kucağına aldı, hatıra fotoğrafı çektirdi. 18 yaşına gelen ve başarılı bir sporcu olan Selen, modern pentatlonda Türkiye birincisi ve dünya üçüncüsü milli sporcu oldu.
`HAYALİM GERÇEK OLDU´
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile törende yaşananları anlatan Selen, "Cumhurbaşkanı ile bebeklik fotoğrafımı gördüğümde her zaman bir daha yan yana gelebilir miyiz diye düşünüyordum. O hayal gerçek oldu. Cumhurbaşkanımız fotoğrafı gördüğünde çok şaşırdı. `Bu sen misin?´ diye sordu. `Daha önce fotoğrafı neden ulaştırmadınız´ dedi. Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu´na sporcumuzla irtibatı kesmeyelim dedi. Unutulmayacak çok güzel bir gün yaşadım" dedi.DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ
2021-02-19 11:15:48

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