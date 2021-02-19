Çaykur Rizespor, Jovancic´i kiralık gönderdi

Selman KUTLU/RİZE, (DHA) - Çaykur Rizespor, futbolcusu Dusan Jovancic´i sezon sonuna kadar Kazakistan´ın Tobol Kostanay takımına kiralık olarak gönderdi.
Çaykur Rizespor´un sezon başında Sırbistan´ın Kızılyıldız takımından transfer ettiği Dusan Jovancic´i sezon sonuna kadar Kazakistan´ın Tobol Kostanay takımına kiraladı. Yeşil mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, futbolcuya yeni kulübünde başarı dileğinde bulunuldu. DHA-Spor Türkiye-Rize Selman KUTLU
2021-02-19 20:25:15
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