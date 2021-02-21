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Kentsel dönüşüm kapsamında kontrollü yıkılan binanın yıkılma anı kameralara yansıdı

İHA

Kentsel dönüşüm kapsamında kontrollü yıkılan binanın yıkılma anı kameralara yansıdı

Rize şehir merkezinde deniz dolgusu üzerine inşa edilmiş riskli binaların yıkımına 11. gününde hız kesmeden devam ediliyor.
Şehir merkezinde bulunan ve deniz dolgusu üzerine yapılan ve içerisinde 117 hane, 1 yurt, 1 cami ve 50 dükkan bulunduran binalar, deniz suyundan kaynaklı korozyon nedeniyle risk oluşturmaya başladı. Risk raporları alınan binalar vatandaşlarla iş birliği içerisinde boşaltılarak yıkımına başlanan binaların kontrollü bir şekilde yıkımına 11 gündür devam ediliyor.
Taşıyıcı kolonları kesildikten sonra önce çatlama sesleri gelen bina bir anda büyük bir gürültü ile yıkıldı. O anlar ise anbean kameralara yansıdı.

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