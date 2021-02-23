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En çok vaka görülen iller arasındaki Rize için `tam kapanma´ önerisi

DHA

En çok vaka görülen iller arasındaki Rize için `tam kapanma´ önerisi


Arzu ERBAŞ-Selman KUTLU/RİZE, (DHA) SAĞLIK Bakanlığı´nca paylaşılan vaka sayısı haritasına göre 1521 Şubat 2021 tarihleri arasında oransal olarak en çok vakanın görüldüğü iller sıralamasında 5´inci sırada yer alan Rize´de artan vaka sayıları tedirginlik yaratıyor. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kazım Şahin "Ya tam kapanma sağlayacağız, ya toplumun tümünü aşılayacağız ya da son çare sürü bağışıklını bekleyeceğiz" dedi.
RTEÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Rize-Artvin Tabipler Odası Başkanı Doç. Dr. Kazım Şahin, Karadeniz Bölgesi´nin en çok vaka görülen yer olduğunu belirterek, "Bu hafta da bölge yine kırmızı renkte. Bunun nedeni geçtiğimiz haftalardaki vakaların bulaşın halen daha devam etmesidir. Artışların önüne geçmek için kesin çözüm tam kapanma ile mümkün olur. Ancak tam kapanmayı bir türlü yapamıyoruz. Bu yüzden vatandaşın kendisinin maske, mesafe ve hijyen kurallarına tam olarak riayet etmesi gerekiyor. Bunun yanında aşılama çalışmalarının da bir an önce tamamlanması lazım. Ya toplumun tümünü aşılayarak bundan kurtulacağız ya tam kapanmayla virüsün bulaşını kesmemiz gerekiyor ya da son bir çare sürü bağışıklığı ile her şeyi serbest bırakıp antikor üretenler kendilerini koruyacak, üretemeyenlerse belli bir şekilde hastalığı geçirdikten sonra koruyuculuk almış olacaklar" dedi.
`RİZE´DE İNGİLTERE MUTANT VİRÜSÜ VAR´
Karadeniz'e has bir mutasyon olmadığını belirten Doç. Dr. Şahin, "Bu hafta içinde Rize´de yaptığımız çalışmalarda İngiltere'den gelen mutant virüs sayısında oldukça fazla artış gözüküyor. Vakalardaki artış da İngiliz mutasyonuna uğramış virüsten kaynaklanıyor. Bu bölgede iç turizmin yani akraba hareketliliği, okulların kapalı olması dolayısıyla diğer illerden gelenlerin oldukça fazla olmasından kaynaklı vaka sayılarında artış var. Karadeniz'de bulunan Artvin'de vaka sayılarının diğer illere göre daha az olmasının sebebi iç turizmin fazla olmaması. Rize'de de başlangıçta 2020'nin mart-nisan aylarında sayı fazla değilken çay budamak için gelenlerle beraber vakalar pik yapmaya başladı. Artvin'de çayın olmaması, dışarıdan gelen gidenin az olmasıyla beraber Artvin'de vaka sayıları düşük seyrediyor. Rize´de vaka sayılarının artışına rağmen sevindirici bir gelişme de hastanede yatan hasta sayısında bir değişiklik olmaması. Şubat ayının başından beri hasta sayımız 100 civarında stabil olarak seyrediyor. Umuyoruz ki bundan sonrasında yeniden pik yapmaz ya da hasta sayısında bir artış yaşanmaz" diye konuştu.
Kent sakini Ahmet Filiç, sokaklardaki artan kalabalıktan endişe ettiklerini belirterek, "Önlem alınmazsa bunun sonu gelmez. Herkesi eve kapatacaklar. Marketler bir de hastaneler açık olacak. 15 gün 20 gün kapalı olacak böyle kurtulacağız" dedi. Filiz Güven de, "Sokaklar olabildiğince kalabalık, kurallara ne yazık ki tam olarak riayet etmiyoruz. Hafta sonu kısıtlamaların da köylere giderek akraba buluşmaları oluyor. Bir yerlerde yanlış yapıyoruz, kuralları uyumuyoruz ki bu sonuçla karşı karşıya kalıyoruz" ifadesini kullandı.
DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ
2021-02-23 15:41:30

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