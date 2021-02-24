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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ev hanımlarının ürettiği mandalina reçelleri sofraları süslüyor

İHA

Ev hanımlarının ürettiği mandalina reçelleri sofraları süslüyor

Rize’nin Kalkandere Kaymakamlığı'nın ilçede ev hanımları için başlattığı ’El Emeği Göz Nuru’ isimli proje kapsamında üretilen mandalina reçeli yoğun ilgi gördü.
Kalkandere Kaymakamlığı'nın ’El Emeği Göz Nuru’ projesi kapsamında 8 ev hanımı mandalina reçeli üretimine başladı. İlçe Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı koordinesinde gerçekleştirilen proje sayesinde Kalkandere'nin bahçelerinde yetiştirilen yerli mandalinalar meyve olarak girdiği evlere bu kez reçel olarak girdi.
Çalışkan Karadeniz kadınının hünerlerini sergileyerek yörenin mandalinasını sofralara reçel olarak getirdiğini dile getiren Kalkandere Kaymakamı Kemal Sefa Gökmenoğlu, “Kalkandere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma, Dayanışma Vakfımız koordinasyonunda çalışkan Karadeniz kadınının istihdamına katkı sağlamak için ‘El Emeği Göz Nuru’ isimli mandalina reçeli projemizi başlattık. Bu projeyi Rize’de çay haricinde mandalina gibi meyvelerin de yetiştiğini göstermek, bir farkındalık oluşturmak amacıyla başlattık. Projeye yönelik vatandaşlarımızdan yoğun bir ilgi oluştu. Buradaki amacımız kooperatif anlayışı ve yaklaşımıyla proje kapsamında hazırlanan reçellerin caddelerimiz üzerinde yer alan bakkal ve marketlerde satışı yolu ile elde edilen gelirlerin toplamını projede yer alan kadınlara aktararak katkı sağlamak” dedi.

"İlk etapta 8 yöre kadınımız belirlendi"
Pandemi koşullarına dikkat ettiklerini ve hijyenin üst safhada tutulduğunu söyleyen Gökmenoğlu, “İlk etapta 8 yöre kadınımız belirlendi. Pandemi şartlarına da uygun bir şekilde çalışmalar yapıldı. Usta öğreticimizin de rehberliğinde hijyen şartlarına maksimum seviyede riayet gösteriliyor. Biz bu projede tamamen yöremizin mandalinasının kullanılmasını tercih ettik” ifadelerini kullandı.
Mandalina reçelini yapan 8 kadından biri olan Funda Demir, yaptıkları ürünlerin market raflarında yer bulmasından memnun olduklarını dile getirerek, “Kaymakamımız bizlerden reçel yapmamızı istedi. Çok güzel de oldu. Bahçemizden mandalinamızı topladık, organik oldu, çok güzel oldu. Çok da memnun olduk” diye konuştu.
Yörelerinde yetişen mandalinaların aroma bakımından diğer mandalinalara benzemediğini, o yüzden reçelinin de farklı ve güzel olduğunu belirten Aleyna Karaca ise, “Mandalinalarımız toplandı geldi, tek tek ayıkladık. Şerbetimizi ayarladık ve limon ile onu kesirdik. Mandalinaları ekledik ve yavaş yavaş pişirdik. Köpüğünü aldık ve kavanozladık, marketlerde satışa sunduk. Çok hoşumuza gitti, böyle bir projede yer aldığımız için sevindik. Umarım herkesin de damak zevkine uyar, herkes memnun kalır. Mandalinalarımız yöremizde yetişen mandalinalarımız. İnce kabuklu ve tatları diğer mandalinalardan farklıdır. Kaymakamımız reçelinin de güzel olacağını düşündü ve öyle de oldu. Yani tadı ve kokusuyla diğer yörelerin mandalinalarından farklı olan mandalinamızın reçeli de öyle tatlı ve güzel oldu. İnşallah beğenilir, sevilir ve devamı da gelir” şeklinde konuştu.

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