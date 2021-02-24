Rize'de silah kaçakçısı 4 kişi gözaltına alındı

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Rize’de 2 araçta yapılan aramada 4 kişi silah kaçakçılığından gözaltına alındı.

Rize İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durumundan şüphelenilen 2 araçta takibe alınarak durduruldu. Araçlarda yapılan aramalarda 4 adet el yapımı 9mm tabanca, 4 adet şarjör, 2 adet sürgü kapağı, 2 adet tabanca gövdesi, 2 adet tabanca namlusu, 2 takım kabze kapağı, 6 adet 9 mm mermi, 1 adet metal testere ucu, 2 adet eğe, 2 adet metal silah parçası ele geçirildi.

Aranan araçta bulunan 4 şahıs gözaltına alındı.

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