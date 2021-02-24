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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çaykur Rizespor'da Sivasspor hazırlığı sürüyor

DHA

Çaykur Rizespor'da Sivasspor hazırlığı sürüyor


Doğancan İLEK / RİZE,(DHA) Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 27'nci haftasında sahasında karşılaşacağı Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.
Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman daha sonra iki grup halinde devam etti. Önceki maçta oynayan futbolcular yenileme antrenmanı yaptı, diğer grup ise kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla antrenmana devam etti. Kaleciler takımdan ayrı olarak kaleci antrenörü eşliğinde çalıştı. Son bölümde ise yeşil mavililer dar alanda pas çalışması ve çift kale maç yaparak antrenmanı bitirdi. Remy ve Donsah antrenmana katılmazken, Boldrin takımdan ayrı olarak fizyoterapist eşliğinde düz koşu yaptı.
DHA-Spor Türkiye-Rize Doğancan İLEK
2021-02-24 19:39:05

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