Anzer balı 'coğrafi İşaret' tescili aldı



Arzu ERBAŞ/RİZE, (DHA) RİZE'nin İkizdere ilçesinde, 2 bin 300 rakımlı Anzer Yaylası'nda üretilen dünyaca ünlü Anzer balı 'coğrafi işaret tescili' aldı.

İlçeye bağlı Ballıköy'deki Anzer Yaylası'nda üretilen dünyaca ünlü Anzer balı için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce 2019 yılında tescil süreci başlatıldı. Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapılan başvuru sonrasında Anzer balı coğrafi işaret tescili aldı.

Osmanlı dönemine ait kayıtlarda yer alan Anzer balının coğrafi işaret almasının önemli olduğunu belirten Rize Valisi Kemal Çeber, "Anzer balının coğrafi işaret tescili alan diğer ürünlerin yanında yer almasını çok önemsiyorum. Coğrafi işaret tescili sayesinde hem üreticilerimiz kazanacak hem de tüketicilerimiz doğru ürünle buluşacaktır. Bu yüzden ilimizde yürütülmekte olan coğrafi işaret tescil alma çalışmalarını çok önemsiyorum. Rize kendine özgü pek çok özelliği içerisinde barındıran özel bir şehir. Bunun sonucunda oluşan doğal çeşitlilik ile birlikte ürün çeşitliliği de oluşmaktadır. İlimiz genelinde 6 adet coğrafi işaretli ürün bulunmaktaydı. Halihazırda 7 ürünümüz daha Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuru yapmış ve inceleme aşamasındadır. Bu ürünlerimizin de tescil edilmesiyle beraber ilimizde üretilen, yöremizi tanıtan ürünlerimiz daha da değer kazanacaktır. Bu çalışmalar sayesinde ilimizin tanıtımına katkı sağlayarak, ürünlerimizin değerini daha fazla yükselmeyi hedefliyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ

2021-02-25 15:31:24



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