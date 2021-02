Sumudica: Burada kalırsam Rizespor´un küme düşmeyeceğine söz veriyorum

Selman KUTLU Doğancan İLEK / RİZE (DHA) Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Marius Sumudica, şu an kurulu takımda kendisinin bir hatası olmadığını belirterek, "Burada kalırsam söz veriyorum bu takım küme düşmeyecek. Gelecek sene de burada kalmak istiyorum. Devam edersek takımımı kurar ve mücadele ederim. Beni o zaman yargılayabilirsiniz. Ama şu an eleştirilmeyi hak etmediğimi düşünüyorum" dedi.

Spor Toto Süper Lig´in 27´nci haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor´u ağırlayacak olan Çaykur Rizespor´da teknik direktör Marius Sumudica, durumlarının kritik olduğunu ancak takımın toparlandığını, özellikle de Ankaragücü mücadelesinin ikinci yarısındaki oynanan oyundan memnun olduğunu söyledi. Çok zor bir maçın kendilerini beklediğini kaydeden Sumudica, "Rakibimiz bu sene Avrupa kupalarında mücadele etti. Güçlü ve kaliteli bir takıma sahipler. Çok fazla maç oynadıkları için sadece yorgun olduklarını düşünüyorum. Sivasspor bence alt sıralarda olmayı hak etmiyor. Bu ligde ikinci yarılar ilk yarılardan çok daha zorlu geçiyor. Her puan altın değerinde. Bazen bir puan sizi ligde tutabilir, şampiyon yapabilir. O yüzden bu ligde bence her puan çok değerli" dedi.

"ŞANSSIZ GOLLER YİYORUZ"

Sumudica, bir basın mensubunun takımın duran toplardan ve genelde maçların son anlarında çok gol yemesine ilişkin sorusuna şöyle yanıt verdi: "Takımımızın bu sıkıntısı var ama bence en önemli sıkıntımız az gol atmak. Daha fazla gol atmalıyız. Maalesef şanssız maçlar yaşadık. Enner Valencia´nın Fenerbahçe maçında 45´inci dakikada güzel bir şutu var ama talihsiz bir şekilde kalecimizin sırtına çarpıyor. Kasımpaşa karşılaşmasında cebimizde olan 3 puan son saniyede gidiyor. Alanya maçında yine aynı. Ankaragücü maçında iki oyuncumuz birden zıplıyor, top rakibin önüne düşüyor. Şanssız goller yiyoruz. Oyuncularımın daha fazla sorumluluk almaları lazım. Uyanmaları, ayağa kalkmaları lazım. Buna ben de dahilim. Hepimizin ayağa kalkması, daha fazla sorumluluk alması lazım. Takımı organize ediyorum, bu konular hakkında uyarıyorum ama maalesef şanssız goller yiyoruz. Ama bu gollerden önce daha fazla goller atmamız gerekiyor. Gelir gelmez takımın oyun sistemini değiştirdim, 3-5-2´ye döndük. Kolay değil, alışmaları biraz zaman alacaktı. Oyuncularım Ankaragücü maçında özellikle ikinci yarıda istediğimi sahaya yansıttılar, çok iyi oynadılar. Bundan dolayı gururluyum. Ligin ikinci yarısında fiziksel olarak bence daha iyiyiz."

"TAKIMIMDAN UMUTLUYUM AMA BU YAŞTAN SONRA SAHAYA GİRİP BEN GOL ATAMAM"

`"elki puanlar kaybettik ama son maçta bence gol atıp 1 puan kazandık" diyen Sumudica, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Sahaya formayı hak eden oyuncuları sürmek istiyorum. Bir sistem değişikliği yapıyorsunuz. Normalde takımın alışması için 2-3 ay geçmesi, bir hazırlık dönemi gerekiyor. Ama oyuncularımdan çok memnunum. Çok kısa sürede bu sistemi kavrayıp sahaya yansıttılar. Takımımdan umutluyum. Son maçın ikinci yarısında gerçekten çok iyi oynadılar. Umarım bunu gelecek maçta da devam ettiririz. Maalesef son 8 senedir ilk defa 5 maçtan galibiyet alamadan ayrıldım. Çalıştırdığım takımlarda hiç böyle sonuç almamıştım. Elimden gelen her şeyi yapıyorum. Tesislere 3 saat önceden gelip analiz yapıyorum. Bütün yüreğimle çalışıyorum, yüreğim oyuncularla ve Rize halkıyla. Ama bu yaştan sonra sahaya girip ben gol atamam."

"MAALESEF SİHİRLİ ÇUBUĞUM YOK"

Takımdaki eksik oyunculara da dikkat çeken Sumudica, bu konuda şunları dedi: "Maalesef sihirli çubuğum yok. Eksiklerimiz çok vardı. Remy halen sakat, Boldrin bugün biraz takımla çalıştı, Sabo son maçın 15 dakikası oynadı. Biraz sabır bekliyorum. Remy, Kayserispor maçından sonra aramıza hazır dönecek. Kendisiyle görüştüm. Almanya´daki doktorunu ben seçtim. Dizinden operasyon geçirmesini de ben istedim çünkü oradaki doktor da aynı kanıdaydı. En kısa zamanda aramıza dönmesini tabii ki bende istiyorum."

"KALIRSAM SÖZ VERİYORUM, BU TAKIM KÜME DÜŞMEYECEK"

5 maçlık galip gelememe sorunlarının olduğunu belirten Sumudica, "Buraya geldiğimde de söylemiştim. Rize´yi ligde tutacağım. Bunun sözünü veriyorum. Umarım gelecek sezon burada devam ederim ve takımımı ben kurarım. O zaman eğer takım 14-15´inci sırada olursa takımı üst sıralara çıkaramadığım için özür dilerim. Şu an kurulan bir takım var ve bunda da benim bir hatam olmadığını düşünüyorum. Burada kalırsam söz veriyorum bu takım küme düşmeyecek. Gelecek sene de burada kalmak istiyorum. Devam edersek takımımı kurar ve mücadele ederim. Beni o zaman yargılayabilirsiniz. Ama şu an hak etmediğimi düşünüyorum" diye konuştu.

"OYUNCULARIM BASİT ANTRENMANLARI BİLE SÜRPRİZ OLARAK KARŞILIYORLAR"

Oyuncularının yapılan antrenmanları sürpriz olarak karşıladığını da kaydeden Sumudica, "Oyuncularımla aramda bir sırdı ama 7-8 oyuncu bana gelip antrenmanlarda bu tarz çalışmalar yapmadıklarını söylüyorlardı. Çünkü bu çalışmalar çok basit ve normal antrenmanda olması gereken şeyler. Oyuncularımın gelip bunları bana söylemesi beni çok şaşırttı. Onlara çok üst düzey antrenmanlar yaptırmıyorum. Sıradan, basit antrenmanları bile sürpriz olarak karşılıyorlar ve bunları daha önce çalışmadıklarını söylüyorlar. Bu da beni gerçekten şaşırtıyor. Oyuncularıma da benden öncesini ve sonrasını sorarsanız gerçekleri söylerler" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

