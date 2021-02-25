Rize'de, 1 köyün tamamı ile 2 köyde kısmi karantina kararı

Kendi mesajıyla 15 milyar dolardan oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Arzu ERBAŞ/ ARDEŞEN (RİZE), (DHA)- RİZE'nin Ardeşen ilçesinde 1 köyün tamamı ile 2 köyde bazı ev ve binalar karantinaya alındı.

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı vaka sayısı haritasına göre, 1521 Şubat 2021 tarihleri arasında oransal olarak en çok vakanın görüldüğü iller arasında 5'inci sırada yer alan Rize'de, Ardeşen İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile Yeniyol köyünün tamamı ile Şenyurt köyündeki 2 hane, Köprüköy köyünde ise 2 bina karantinaya alındı. DHA-Genel Türkiye-Rize / Ardeşen Arzu ERBAŞ

2021-02-25 19:14:36



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.