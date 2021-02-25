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Marius Sumudica: "8 senedir ilk kez 5 maçtan galibiyet almadan ayrıldım"

İHA

Marius Sumudica: "8 senedir ilk kez 5 maçtan galibiyet almadan ayrıldım"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Marius Sumudica, kariyerinde 5 maç üst üste ilk kez galibiyet alamadığını dile getirerek, "Benim kariyerimde de bu ilk oldu. Üzülerek söylüyorum son 8 senedir ilk kez 5 maçtan galibiyet almadan ayrıldım" dedi.
Çaykur Rizespor, 27 Şubat Cumartesi günü kendi sahasında oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını bugün Mehmet Cengiz Tesislerinde gerçekleşen antrenmanla sürdürdü. Antrenman öncesinde Rumen teknik adam gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çaykur Rizespor’un ligdeki durumunun kritik olduğunu dile getiren Sumudica, "Durumumuz maalesef kritik. Takım iyi, toparlandı, deplasmanda 1 puan aldık. Bence iyi yoldalar. Umarım en yakın zamanda 1 galibiyet alırız. Çok zor bir maç bizi bekliyor, unutulmaması gereken bir nokta var. Rakibimiz bu yıl Avrupa kupalarında mücadele etti. Güçlü, kaliteli bir takıma sahipler. Ben sadece çok fazla maç oynadıkları için yorgun olduklarını düşünüyorum. Sivas bence alt sıralarda olmayı hak etmiyor güçlü ve kaliteli bir kadrosu var. Her zaman söylediğim gibi bu ligde 2. yarılar ilk yarılardan daha zorlu geçiyor. Her puan altın değerinde. Bazen 1 puan sizi ligde tutabilir, şampiyon edebilir. O nedenle benim için her puan çok değerli" ifadelerini kullandı.

"Daha fazla gol atmamız gerekiyor"
Şanssız goller yediklerini ve bu nedenle puan toplamakta zorlandıklarını sözlerine ekleyen Sumudica, "En önemli sorunumuz az gol atmak, daha fazla gol atmalıyız. Maalesef şanssız maçlar yaşadık. Şanssız goller yiyoruz. Oyuncularımızın daha fazla sorumluluk alması gerekiyor. Uyanmaları, ayağa kalkmaları lazım. Buna ben de dahil hepimizin ayağa kalkması lazım, daha fazla sorumluluk almamız gerekiyor. Ben takımı organize ediyorum, uyarıyorum. Maalesef şanssız goller yiyoruz. Bu gollerden önce daha fazla gol atmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Kolay değil tabi ben gelir gelmez takımın oyun sistemini değiştirdim. Eski takımımdaki gibi 352’ye döndük. Alışmaları biraz zaman alacaktı. Oyuncularım özellikle Ankaragücü karşılaşmasının 2. Yarısında istediğimi saha yansıttılar. Çok iyi top oynadılar ve bundan gururluyum” şeklinde konuştu.

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