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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türk çayının yeni şifa deposu 'matcha'

İHA

Türk çayının yeni şifa deposu 'matcha'

Türk çayının yeni ürünü 'matcha' sağlık dağıtıyor.
Son zamanlarda oldukça popüler olan ve adından sıkça söz ettiren matcha sadece çay olarak değil smoothielerde, pastalarda, keklerde, kahvelerde de karşımıza çıkmaya başladı. Rize’de yetişen çayın sadece bir çeşidi olan ve yeşil çay pudrası olarak da adlandırılan matcha çayı, A, C, E, K ve B vitaminlerini içerisinde barındırırken, aynı zamanda çinko, selenyum ve magnezyum mineralleri açısından da oldukça zengin. Zayıflamak isteyenlerin de vazgeçilmezi olan ve diyetisyenlerin ısrarla önerdiği matcha çayı, yeşil çaydan üretilmesine rağmen daha yüksek antioksidan ve kafein içeriyor. Kolesterolü de düşüren matcha çayı akciğeri koruyor, odaklanmayı arttırıyor, hafızayı güçlendiriyor, kalp hastalıkları riskini azaltıyor ve kansere karşı koruyucu etki taşıyor.
Matcha çayı üretimi için bahçelerdeki çayın daha dikkatli ve özenle toplanması gerektiğini dile getiren çay eksperi ve tadımcısı Aytül Turan, “Çay bahçesindeki ürün toplanırken bölgemizde makasla toplanıyor. Makasla üretim yapıldığı için çok derin toplamamak gerekiyor. Budama projelerinin dikkate alınıp dikkatli budamaların yapılması gerekiyor. Bu şekilde özel çay yapan kişiler konunun ciddiyetinin zaten farkında. Güneşli günlerde ve az miktarda, yani işleyebilecekleri miktarda toplama yapıyorlar” ifadelerini kullandı.
Matcha çayı için toplanacak çayın önceden gölgede bırakılarak klorofil miktarının arttırıldığını söyleyen Turan, “Matcha çayının hikayesi tarlada başlıyor, çünkü diğer çaylardan farklı olarak tarlalar gölgede bırakılıyor. Tarladan hasat edilmeden önce tarlaların üzeri kapatılıyor. Klorofil miktarının artması sağlanıyor. Çay böylelikle daha yeşil ve daha sağlıklı hale geliyor. O gölgede bırakılan çay yaprakları toplandığında buhar sistemi ile işleniyor ve ardından kurutmadan sonra taş değirmenlerde el ile incecik öğütülerek un kıvamına getiriliyor. Yeşil çay da bu şekilde matcha haline geliyor” dedi.
Matcha çayının kozmetik sektöründe de ön planda olduğuna vurgu yapan Turan, “Maça çayı suda çırpılarak hazırlanıyor. Direk sade içilebilir, süt katılıp latte yapılabilir. İçecekler yapılabilir, gıdada kullanılabilir. Zaten kozmetik sektöründe çok ciddi anlamda kullanılıyor. Cilde ve insan sağlığına çok faydalı olduğu için bu alanlarda ilerlemiş durumda. Bu şekilde kullanım alanları genişletilebilir” ifadelerini kullandı.
Turan, matcha çayının tüketiminin Türkiye’de de arttığını, yeşil çaya oranla suya daha fazla karıştığı için daha çok tercih edildiğini dile getirerek, “Yeşil çayının da matcha çayının da içimi ülkemizde fazlalaşıyor. Yeşil çayın insanlar artık farkına varıyorlar. Sağlıklı beslenen insanlar veya spor yapan insanlar yeşil çay içme zorunluğu hissediyor. Çünkü içtikçe faydasının ve vücuduna etkisinin farkındalar. Matcha ile yeşil çayın şöyle bir farkı var. Yeşil çayda sadece demleme miktarı suya geçen miktar kadar alabiliyorsunuz ama matcha çayında direkt öğütülüp direkt çayın hepsini vücudunuza aldığınız için yeşil çaya oranla daha fazla etkisini hissedebiliyorsunuz. Zaten dinçlik, enerji olarak baktığınızda daha iyi bir dönüş sağlayacağını fark edeceksiniz” şeklinde konuştu.

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