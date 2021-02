Ayder Yaylası´nda pandemi sessizliği

Arzu ERBAŞDoğancan İLEK/ÇAMLIHEMŞİN (Rize), (DHA)RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde beyaz örtüyle kaplanan ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası, pandemi dolayısıyla en sessiz kış mevsimini geçiriyor. Her dönem yoğun kalabalıklara ev sahipliği yapan yayla, az sayıda tatilciyi ağırlıyor.

Çamlıhemşin ilçesinin 1350 rakımlı Ayder Yaylası, düşen hava sıcaklıkları ile yeniden beyaza büründü. Yeşil doğanın karla kaplandığı, kar kalınlığının yer yer 15 santimetreyi bulduğu Ayder Yaylası, pandemi dolayısıyla en sessiz kış mevsimini geçiriyor. Her dönem yoğun kalabalıklara ev sahipliği yapan, karın yağması ile de şenliklerin yapıldığı Ayder´de bu yıl derin bir sessizlik hakim. Yayla birkaç tatilci haricinde boş kaldı. Ayder´in bu sessiz hali ise tatilcilerin hoşuna gitti. Gelen tatilciler karda kayarak, kar topu oynayarak karın keyfini çıkartıyor.

'SESSİZLİĞİ SEVDİK'

Ayder Yaylası´nı hiç bu kadar sessiz görmediğini söyleyen Merve Balcı "Memleketimle hasret giderelim dedik hem de karın keyfini çıkardık. Normal zamanlara göre neredeyse kimse yok. Bu sakinlik ve sessizlik bizim için çok iyi. Daha iyi eğlenebiliyoruz. Ama yine de umuyoruz ki pandemi süreci bir an önce sona erer, eski mutlu ve kalabalık günlerimize geri döneriz" dedi.

'AYDER'DE DERİN BİR SESSİZLİK VAR '

Ailesiyle birlikte karın keyfini çıkaran Elif Hoşça, "Bir Adanalı olarak karda kaymayı çok özlemiştim. Burada eğlenceye doyduk. Buradaki botlarla kayıyoruz, çok fazla kalabalık olmadığı için de keyfini çıkartıyoruz. Ayder'de derin bir sessizlik var, tam gelme zamanı, gezme zamanı. Bu sessizliği yaşamanız lazım. Tabii bu sessizlik bize göre güzel ama pandemi süreci dolayısıyla işleri sekteye uğrayan işletme sahipleri için üzücü bir durum. Her şey düzelecek" açıklamasında bulundu.

Muhammed Servet de, "Özellikle kimse olmadığını bildiğim için çıkıp geldim. Kimse olmadığı için temas da yok. Karla oynadık, kaydık, bu sessizlikte hastalık dolayısıyla kendimizi de güvende hissettik" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Rize / Çamlıhemşin Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK

2021-02-27 10:38:18



