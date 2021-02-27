Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Demir Gurup Sivasspor: 0 (Maç sonucu)

– Süper Lig’in 27. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında DG Sivasspor ile golsüz berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
62. dakikada ceza sahasının dışında topla buluşan Erik Sabo’nun vuruşunda top yandan auta çıktı.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Özgür Yankaya xx, Kemal Çetin xx, Murat Ergin Gözütok xx
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan xx, İsmail Köybaşı xx (Milan Skoda dk. 46 x), Selim Ay xx, Emir Dilaver x, Mykola Morozyuk xx (Fabricio Baiano dk. 76 x), Yassine Meriah x, Erik Sabo xx (Konrad Michalak dk. 68 x), Yasin Pehlivan xx, Damjan Djokovic x, Alexander Soderlund xx, Braian Samudio xx (Dario Melnjak dk. 85 ?)
Yedekler: Zafer Görgen, Montassar Talbi, Onur Bulut, Mithat Pala, Abdullah Durak, Tunay Torun
Teknik Direktör: Marius Minel Sumudica
DG Sivasspor: Muammer Yıldırım xx (Ali Şaşal Vural dk. 60 x), Ziya Erdal x, Robin Yalçın xx, Ahmet Oğuz x, Samba Camara x, Claudemir xx, Erdoğan Yeşilyurt x, Fayçal Fajr xx, Max Gradel xx (Tyler Boyd dk. 89 ?), Hakan Arslan x, Mustapha Yatabare x (Olarenwaju Kayode dk. 82 ?)
Yedekler:, Mamadou Samassa, Alaaddin Okumuş, Kerem Atakan Kesgin, Arouna Kone, Casimir Ninga, Jorge Felix
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Kırmızı kart: Erdoğan Yeşilyurt (dk. 32) (DG Sivasspor)
Sarı kartlar: Erik Sabo, Yasin Pehlivan, Meriah (Çaykur Rizespor), Ziya Erdal, Olarenwaju Kayode (DG Sivasspor)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.