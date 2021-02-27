Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Demir Gurup Sivasspor: 0 (Maç sonucu)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Süper Lig’in 27. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında DG Sivasspor ile golsüz berabere kaldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

62. dakikada ceza sahasının dışında topla buluşan Erik Sabo’nun vuruşunda top yandan auta çıktı.



Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Özgür Yankaya xx, Kemal Çetin xx, Murat Ergin Gözütok xx

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan xx, İsmail Köybaşı xx (Milan Skoda dk. 46 x), Selim Ay xx, Emir Dilaver x, Mykola Morozyuk xx (Fabricio Baiano dk. 76 x), Yassine Meriah x, Erik Sabo xx (Konrad Michalak dk. 68 x), Yasin Pehlivan xx, Damjan Djokovic x, Alexander Soderlund xx, Braian Samudio xx (Dario Melnjak dk. 85 ?)

Yedekler: Zafer Görgen, Montassar Talbi, Onur Bulut, Mithat Pala, Abdullah Durak, Tunay Torun

Teknik Direktör: Marius Minel Sumudica

DG Sivasspor: Muammer Yıldırım xx (Ali Şaşal Vural dk. 60 x), Ziya Erdal x, Robin Yalçın xx, Ahmet Oğuz x, Samba Camara x, Claudemir xx, Erdoğan Yeşilyurt x, Fayçal Fajr xx, Max Gradel xx (Tyler Boyd dk. 89 ?), Hakan Arslan x, Mustapha Yatabare x (Olarenwaju Kayode dk. 82 ?)

Yedekler:, Mamadou Samassa, Alaaddin Okumuş, Kerem Atakan Kesgin, Arouna Kone, Casimir Ninga, Jorge Felix

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Kırmızı kart: Erdoğan Yeşilyurt (dk. 32) (DG Sivasspor)

Sarı kartlar: Erik Sabo, Yasin Pehlivan, Meriah (Çaykur Rizespor), Ziya Erdal, Olarenwaju Kayode (DG Sivasspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.