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Çaykur Rizespor - Demir Grup Sivasspor: 0-0

DHA

Çaykur Rizespor - Demir Grup Sivasspor: 0-0


Arzu ERBAŞ/RİZE, (DHA)STAT: Çaykur Didi
HAKEMLER: Özgür Yankaya, Kemal Çetin, Murat Ergin Gözütok
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, İsmail (Dk.46 Skoda), Selim, Emir, Morozyuk (Dk 76 Baiano), Meriah, Sabo (Dk 68  Michalak), Yasin, Djokovic, Soderlund, Samudio (Dk. 85 Melnjak)
DEMİR GRUP SİVASSPOR: Muammer (DK. 59 Ali), Ziya, Robin, Ahmet, Camara, Claudemir, Erdoğan, Fayçal, Gradel( Dk. 89 Boyd) , Hakan, Mustapha (Dk. 82 Kayode)
SARI KARTLAR: Sabo, Yasin, Yassine Meriah (Çaykur Rizespor), Ziya, Kayode (Demir Grup Sivasspor)
KIRMIZI KART: Dk. 33 Erdoğan (Demir Grup Sivasspor)
Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Çaykur Rizespor sahasında Demir Grup Sivasspor ile golsüz berabere kaldı.
5'inci dakikada sol kanatta Fayçal'In ceza sahasına yaptığı ortada savunma topu uzaklaştırdı.
12'nci dakikada Sabo'nun ceza sahası dışından yerden vuruşunda top direk dibinde kalecide kaldı.
14'ncu dakikada Gradel ceza sahası içerine ortasında Hakan mutlak pozisyonda topu kafayla auta gönderdi.
33'ncü dakikada Demir Grup Sivasspor'da Erdoğan, orta sahada rakibine sert müdahalesi sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
45+2'nci dakikada Morozyuk'un ceza yayı üzerinde sert şutunda top üst direkten döndü.
61'inci dakikada Soderlund'un pasında ceza sahası içerisinde sağ çaprazdan Sabo'nun sert vuruşunda top yan ağlarda kaldı.
79'uncu dakikada Michalak'ın şutunda top üstten auta çıktı.
Karşılaşma golsüz berabere sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ
2021-02-27 18:09:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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