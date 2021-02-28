Çaykur Rizespor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

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Çaykur Rizespor, Kayserispor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Süper Lig’in 27. haftasında oynadığı 00’lık Sivasspor karşılaşmasının ardından hız kesmeden antrenmanlara başladı. Ligin 28. haftasında 3 Mart 2021 Çarşamba günü oynayacağı Kayserispor karşılaşması için antrenmanlarına Mehmet Cengiz Tesislerinde başladı. Sivasspor karşılaşmasının ilk 11’i takımdan ayrı yenileme antrenmanı yaptı.

Öte yandan Remy'nin tedavisi devam ederken Sivasspor maçında riske edilmeyerek kadrodaki yerini Mitat'a bırakan Boldrin'in Kayserispor karşılaşmasında ilk 11'de başlaması bekleniyor.

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