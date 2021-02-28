Rize'de drone denetimi başladı

Rize'nin Ardeşen ilçesinde yeni tip koronavirüs (Covid19) salgını ile mücadele kapsamında, cadde ve sokaklarda drone ile maske, sosyal mesafe ve sokağa çıkma yasağını ihlal denetimi yapıldı. Ekipler tarafından denetimlerde yasaklara uymayan vatandaşlara idari para cezası uyguladı.

Rize'nin Ardeşen Kaymakamlığı ve Ardeşen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafında başlatılan, yeni tip koronavirüs hastalığı (Covid19) salgınıyla mücadele kapsamında kent merkezindeki cadde ve sokaklarda drone ile denetlendi.

Ekipler denetimlerde sokağa çıkma yasağına uymayan14 kişiye topla da 44 bin 100 TL idari para cezası uyguladı.

İlçe de drone ile maske, mesafe ve sokağa çıkma yasağı denetimlerinin süreceği bildirildi.

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