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Rize'de kısıtlamaya uymayan çocuklar polisi duyunca ne yapacağını şaşırdı

İHA

Rize'de kısıtlamaya uymayan çocuklar polisi duyunca ne yapacağını şaşırdı

Rize’nin Pazar ilçesinde sokağa çıkma yasağını ihlal ederek okulun bahçesinde oynayan çocuklar, polisin sirenini duyunca ne yapacağını şaşırdı.

Olay, ilçede bulunan Ahmet Mesut Yılmaz İlköğretim Okulu’nun bahçesinde meydana geldi. Hafta sonu sokağa çıkma yasağını ihlal eden çocuklar okulun bahçesinde oyun oynadıkları sırada polis aracı okula doğru yanaşarak megafonla ‘Çocuklar hemen evlerinize dağılın’ diye uyarıda bulundu. Bu esnada polisin sirenini ve anonsunu duyan çocuklar okulun bahçesinin duvarından atlayarak sağa sola kaçışmaya başladı. O anlar ise ilginç görüntülere sahne oldu.

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