Ardeşen'de, 1 köy için karantina kararı

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Adem AKATİN/ARDEŞEN (Rize), (DHA)RİZE'nin Ardeşen ilçesi Yavuz Köyü Orta Mevkii, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Ardeşen İlçe Hıfzıssıhha Kurulu´nca yapılan yazılı açıklamada covid-19 vakalarının yapılan tüm çalışmalara rağmen artış göstermesi üzerine tedbirler alındığı belirtildi. Açıklamada, "Salgının ve bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Yavuz Köyü Orta Mevkii´nde karantina uygulanmasına, 01.03.2021 tarihi saat 16.00´dan itibaren karantina uygulamasının başlatılmasına karar verilmiştir" denildi.DHA-Genel Türkiye-Rize / Ardeşen Adem AKATİN

2021-03-01 12:41:43



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