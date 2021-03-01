Rize’nin Ardeşen ilçesinde bir köy daha karantina altına alındı

Bu kez de mahkeme kararıyla kapattırdı

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan tüm tedbirlere rağmen vaka sayılarında ciddi artış gösteren Rize’de Ardeşen ilçesinde bir köy daha karantina altına alındı.

Buna göre, Ardeşen ilçesine bağlı Yavuz Köyü Orta Mevkii’nde bugün saat 16:00’da itibaren karantina uygulaması başlatılacak.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi:

“Ardeşen İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun 01.03.2021 tarihli ve 3 sayılı Kararı ile Covid19 vakalarının yapılan tüm çalışmalara rağmen artış göstermesi üzerine salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Yavuz Köyü Orta Mevkii’nde karantina uygulanmasına, 01.03.2021 tarihi saat 16.00’dan itibaren karantina uygulamasının başlatılmasına karar verilmiştir.”

Geçtiğimiz günlerde Ardeşen ilçesine bağlı Yeniyol Köyü’nde tamamen, Köprüköy ve Şenyurt Köylerinde kısmi karantina uygulamasına geçilmişti.

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