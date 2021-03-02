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Rize'de "yelekli" iş güvenliği önlemi Boşaltılan belediye bloklarının 2. katında dış cephede çalışan bir ustanın yanındaki iş arkadaşı tarafından yeleğinden tutularak düşmemek için aldığı güvenlik önlemi görenlere "Pes" dedirtti

İHA

Rize'de "yelekli" iş güvenliği önlemi Boşaltılan belediye bloklarının 2. katında dış cephede çalışan bir ustanın yanındaki iş arkadaşı tarafından yeleğinden tutularak düşmemek için aldığı güvenlik önlemi görenlere "Pes" dedirtti

Rize’de kentsel dönüşüm kapsamında tahliye edilen belediye bloklarında bir ustanın 2. katın dış cephesinde çalışırken, düşmemek için yanındaki iş arkadaşı tarafından yeleğinden tutularak alınan güvenlik önlemi görenlere "pes" dedirtti.
Rize şehir merkezinde deniz suyuna bağlı korozyon nedeniyle riskli durumda olan belediyeye ait bloklarda yıkım kararı verildikten sonra işletmeciler tarafından dükkanları boşaltılmaya başlandı. Tahliye esnasında bir lokantaya ait olduğu görülen bacanın sökümü ise görenleri hayrete düşürdü. Binanın dış cephesinde bulunan bacayı sökmek isteyen bir kişi, 2. kattan binanın cephesinde bulunan küçücük bir çıkıntının üzerine çıktı. Yanında bulunan bir başka şahıs ise çalışan arkadaşını çıktığı yerden düşmesin diye yeleğinden tutarak önlem aldı.
İş güvenliğinin hiçe sayıldığı bu esnada arkadaşını tutan kişinin belden yukarıya camdan dışarıya sarkması ve bu şekilde arkadaşını tutması da herkesi şaşırttı. Bacayı söktükten sonra aşağıya bıraktığı sırada ise altta tehlikeden bir haber şeklinde olup biteni izleyen vatandaş gözlerden kaçmadı.
Konuyla ilgili Harita Mühendisi ve İş Güvenliği Uzmanı Seher Gül Yılmaz, tedbir alınmadan sadece arkadaşının tutması ile binanın cephesinde çalışma olayının hayati risk taşıdığını dile getirerek “Bu tabloda hem tutan kişi hem de söküm yapan kişi iş güvenliği açısından uygunsuz tavırlar sergiliyor. Hem kendi hayatını riske atıyor hem de aşağıdan biri geçerse onunda hayatını riske atmış oluyor” dedi.

"Yaşam hattı oluşturulmalı"
Duvarın dış cephesinde veya belirli bir yükseklikte yapılan çalışma esnasında bir yaşam hattı oluşturulması gerektiğini savunan Yılmaz “Aslında biz bu söküm işlerini dışarıdan kişiler müdahale etmesin diye güvenli alan oluşuyoruz. Çit yapabiliriz, güvenlik uyarıları konulabilir. Aynı zamanda bu söküm işlemi yapılırken hem iç cephe de hem dış cephe de bir cephe hattı, yani yaşam hattı oluşturuluyor. Bu yaşam hattına bağlı olarak da kişi kafes sistemiyle veya tam vücut emniyet sistemiyle bağlı olarak işlemi gerçekleştiriyor. O zaman da iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymuş oluyoruz” ifadelerini kullandı.

"Hem işi yapan kişi hem de tutan kişi yaralanabilir"
Alınmayan bir önlemin yaralanma ve ölümle sonuçlanacak bir iş kazasına sebep olabileceğini dile getiren Yılmaz “Buna en yakın örneklerden bir tanesi Rize’de geçtiğimiz ay yaşadığımız bir olay var. Reklam şirketi sahibi tabela değiştirdiği sırada vincin halatının kopmasıyla yüksekten düşerek başını kaldırıma vurması sonucu hayatını kaybetti. Bu işlerde sonuçta kişinin hayati riski çok fazla. Yaralanma ve ölümle sonuçlanabilir çünkü güvenlik önemi hiçbir şekilde alınmamış. Hem işi yapan kişi hem de tutan kişi yaralanabilir. Bunun için belediyemizin kendi iş güvenliği noktasında gerekli önlemleri alması gerekir. Rastgele herhangi bir kişinin dışarıdan buraya müdahale etme şansı olmaması gerekiyor” dedi.

"Bu görüntüleri olumsuz örnek diye izletiyoruz"
Yılmaz, bu tip görüntülerin eğitimlerde ‘olumsuz örnek’ olarak izletildiğinin ve görenlerinin kanını dondurduğunu da sözlerine ekleyerek “Biz çalışanlara işe başlamadan önce verdiğimiz oryantasyon eğitiminde olumsuz davranışları gösteriyoruz. Buda olumsuz örnek olarak gösterilebilecek durumlardan bir tanesi çünkü ölümle sonuçlana bilir. İnsanlar bunu dışardan gördüğü zaman bile kanını donduran görüntüler. Böyle iş güvenliği önlemi alınmadan çalışmalar yapılmamalı” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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