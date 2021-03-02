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Rize´nin düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

DHA

Rize´nin düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı


Arzu ERBAŞ-Selman KUTLU/RİZE, (DHA)RİZE´nin düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü, düzenlenen törenle kutlandı.
Rize´nin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla Rize Valiliği Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Pandemi kuralları çerçevesinde sosyal mesafeye dikkat edilerek yapılan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı´nın okunması ile başladı. Rize Vali Yardımcısı Gülhani Ozan Sarı ve Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Atatürk anıtına çelenk koydu. Günün anlamına yönelik konuşmaların yapıldığı törende Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin "Her karış toprağında milli birlik ve beraberliğimizin izlerini taşıyan ve aziz vatanımızın kıymetli bir parçası olan Rize´mizin kurtuluşunun 103´üncü yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz" dedi.
Başkan Metin, "2 Mart Rizeliler için bayram günüdür ve tarihe ışık tutması, geleceğimize yön vermesi açısından son derece önemlidir. Tarihini, geçmişini iyi bilmeden geleceği inşa etmek mümkün değildir. Vatanımız için mücadele eden ecdadımıza bugün biz torunları olarak daha çok çalışıp vefa borcumuzu ödemeliyiz. Vatan ve bayrak sevgimiz, birlik ve beraberlik anlayışımız, kalkınma ve gelişme vizyonumuz bize yol gösterecektir. Hedefimiz; göreve geldiğimiz ilk andan itibaren şeffaf ve katılımcı olan yönetim anlayışımızı tarihimizle pekiştirerek kültür, sanat, turizm ve kentsel dönüşümüyle Rize´yi kalkındırmaktır" diye konuştu.
ARTVİN´DEN GETİRİLEN BAYRAK TESLİM ALINDI
Törende Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi´nin 106'ncı yıl dönümü kapsamında başlatılan proje ile Artvin´den yola çıkan ay yıldızlı bayrak teslim alındı. Şehit ve gazileri temsilen 81 ilden 81 bayrağın gençler aracılığıyla Çanakkale Şehitliği´ne ulaştırılmasını kapsayan `Anadolu Gönül Yolu 81 il 81 Bayrak´ adlı etkinlik için Artvin temsilcisi Seher Keser getirdiği bayrağı Rize temsilcisi İsmail Efe Büyüko´ya teslim etti. Törenin ardından Valilik protokol girişindeki resim sergisi gezildi.DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Selman KUTLU
2021-03-02 14:03:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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