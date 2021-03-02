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Rizeli hayırsever iş adamı Tahsin Usta, babası ve oğlu adına yaptırdığı okulda son yolculuğuna uğurlandı

İHA

Rizeli hayırsever iş adamı Tahsin Usta, babası ve oğlu adına yaptırdığı okulda son yolculuğuna uğurlandı

– Rizeli hayırsever iş adamı Tahsin Usta, babası ve oğlu Ali Usta’nın adına yaptırdığı okulda son yolculuğuna uğurlandı.
Aynı zamanda Rize Belediyesi eski Başkanlarından Memiş Ali Usta’nın da kardeşi olan Tahsin Usta, hayatını kaybetti. Merhum Usta için memleketi Rize merkeze bağlı Pazarköy köyünde babası ve oğlunun adını taşıyan Ali Usta İlköğretim Okulu'nda cenaze namazı kılındı. Mütevaziliği ve yardımseverliği ile bilinen Tahsin Usta’ya yaptığı yardımlardan dolayı TBMM tarafından onur ödülü için Rize Valiliği tarafından çağrı yapılmış, gösteriş sevmediği için bu haberlerin basında yer almasına izin vermemişti.
Rize’de ekonomik durumu elverişli olmayan öğrenciler, hastalar ve engelli vatandaşların yakından tanıdığı Tahsin Usta’nın cenaze törenine Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, MHP MYK Üyesi Recep Bakırcı, AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim, sevenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze töreni pandemi kurallarına uygun bir şekilde babasının ve oğlunun ismini taşıyan Ali Usta İlköğretim Okulu'nda kılındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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