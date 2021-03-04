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Sağlıkçıların karla kaplı yollarda 'aşı' mesaisi sürüyor

DHA

Sağlıkçıların karla kaplı yollarda 'aşı' mesaisi sürüyor


Arzu ERBAŞDoğancan İLEK/İKİZDERE (Rize), (DHA)RİZE´de koronavirüsle mücadelenin öncüsü sağlık ekipleri zorlu arazi koşullarında yağmur, çamur, kar demeden köylere çıkıp ev ev, kapı kapı gezerek görev yapıyor. Ekipler, sıcaklığın sıfırın altına düştüğü kırsaldaki yerleşim yerlerine patika yollardan ulaşarak, aşılama yapıyor. Evine gelen ekipler tarafından koronavirüs aşısı olan Emine Havuz, "Ekipler karla kaplı patika yolumuzdan bizi aşılamak için evimize kadar geldiler. Allah razı olsun" dedi.
Sağlık Bakanlığı´nca paylaşılan vaka sayısı haritasına göre en çok vakanın görüldüğü ilk 5 il arasında yer alan Rize´de sağlık ekipleri zorlu şartlarda görev yapıyor. Koronavirüsle mücadelenin öncüsü filyasyon ve aşılama ekipleri ev ev, kapı kapı dolaşarak aşı programını uyguluyor. Sahada birçok zorluk ve sorunla karşılaşan ekipler, kentin en uzak ve yüzölçümü en büyük ilçelerinden İkizdere´de hava sıcaklığının eksilere düştüğü kırsal köylerde virüsün takibini yapıyor. Sabah hastaneden ayrılarak köylere doğru yola çıkan ekipler, dik ve engebeli karlı ve buzlu yolları aşıyor. Ekipler, araç ulaşımının olmadığı evlere ise patika yollardan yaya ulaşarak aşılama yapıyor.
'ZORLUKLAR KARŞISINDA YILMADAN MÜCADELEYE DEVAM'
Meşeköy´de yapılan aşılama çalışmasına katılan İkizdere Hakkı-Emine Ekşi İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Oğuz Ali Özşahin, "Rize´nin coğrafi açıdan en büyük ilçelerinden birindeyiz. Yüksek rakımda birçok köy ve yayla var. Çok fazla yağmur alan, mevsim gereği çok fazla kar alan yoğun kar örtüsü olan bir yerdeyiz. Pandemi sürecinde yaklaşık 1 yıldır hem filyasyon hizmetleri için hem de son 1 aydır aşılama çalışmaları için ulaşabildiğimiz her yere, her vatandaşa hizmetleri götürmeye çalışıyoruz. Biz gidebildiğimiz her yere gidip aşı çalışmalarımızı bitirme telaşındayız. Bunun için de ekiplerimizle beraber özveri ile çalışıyoruz. Biz her gün belli sayıda kişiye ulaşmak için planlamamızı yaparız, gideceğimiz yerler, adresler belli olur, yola çıkarız. Ancak gideceğimiz noktaların birçoğuna araç yolu olmuyor, biz buraları yürüyerek kat ediyoruz. Evlere ulaşan patika yollardan geçiyoruz, karla kaplı yerleri tırmanıyoruz. Aşılama olacak evlere ulaşmak için mücadeleye devam ediyoruz" dedi.
'HER GÜNE YENİDEN BAŞLIYORUZ'
Hemşire Asiye Bilgili de köylere çıkıldığında karşılaşılan zorluklar dolayısıyla aşı uygulamalarının planlandığı gibi gitmediğini belirterek, "Doğa şartları çok zor. Şu an yüksek yerleşim yerlerinde kar var. Karla kaplı patika yollardan evlere ulaşmamız gerekiyor. Arabadan indikten sonra bayağı bir yol kat ediyoruz.10 kişi aşılamak için yola çıktığımız gün bazen 5 kişiyi bile zor aşılıyoruz. Yani her gün istediğimiz aşı sayısına ulaşamıyoruz. Ama yine de mümkün olduğunca aşılama çalışmamızı bitirmeye çalışıyoruz. Her gün bir önceki günün zorluğunu, mücadelesini unutarak aktif bir şekilde sahadayız" diye konuştu.
Hemşire Meral Erdüzen ise, "Coğrafya gereği yağmurla gecen gün sayısı çok fazla, şimdi kış mevsimi var, evlere ulaşan yollar karla kaplı. Biz o patika yolları yağmurda da karda da yürüyerek vatandaşlarımıza ulaşıyoruz, aşılarını yapıyoruz. Filyasyon çalışmalarında da aynı şeyleri yaşıyoruz ama biz hiç yılmadan bu mücadeleye devam edeceğiz, vatandaşların da desteğiyle korona virüsün üstesinden geleceğiz" ifadesini kullandı.
'SOĞUKTA EVİMİZE KADAR GELDİLER'
Evine gelen ekipler tarafından koronavirüs aşısı yapılan Emine Havuz ise, "Ekipler karla kaplı patika yolumuzdan bizi aşılamak için evimize kadar geldiler. Allah razı olsun. Biz de aşımızı olduk. Zaten çok korkuyoruz bu virüsten. İnşallah bir çözüm olur" dedi.
Ömer Havuz ise, "Sağlıkçılar bizim için geliyorlar, bu karda kıyamette eziyet çekiyorlar, biz de tabii ki aşımız olduk. Bu virüsten sebep hiçbir yere gittiğimiz yok, köyde eşimle beraber ineklerimize bakıyoruz, kimseyle de görüşmüyoruz. İnşallah bu aşıyla da çözüm gelecek, hastalık ortadan kalkacak" şeklinde konuştu.DHA-Genel Türkiye-Rize / İkizdere Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK
2021-03-04 08:02:28

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