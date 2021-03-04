Çaykur Rizespor'da Sumudica ile yollar ayrıldı

Selman KUTLU/RİZE, (DHA) - Çaykur Rizespor´da Rumen teknik direktör Marius Sumudica´nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.
Çaykur Rizespor Kulübü´nden yapılan yazılı açıklamada, "Teknik direktör Marius Ninel Sumudica´nın sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshi edildi. Sayın Sumudica´ya yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz" denildi.DHA-Spor Türkiye-Rize Selman KUTLU
2021-03-04 12:48:55
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