Rize´de 23 hektarlık alanda riskli binaların yıkımı başladı (2)

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TEK DARBEYLE YERLE BİR OLDU

Rize'de deniz dolgusu üzerine yapılan ve korozyon nedeniyle riskli duruma gelince tahliye edilen yapıların, bugün başlayan yıkımı sırasında 4 katlı bir blok, kepçenin tek darbesi ile bir anda yerle bir oldu. O anlar kameraya yansıdı.DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK

2021-03-05 15:38:03



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