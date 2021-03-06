Rize'de beton mikseri tır ile çarpıştı: 1 ölü

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Rize'de meydana gelen kazada beton mikseri devrilerek yol kenarındaki tır ile çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Salarha beldesi Dörtyol Mevkiinde meydana geldi. 25 yaşındaki Kerem Yılmaz yönetimindeki 06 DR 0866 plakalı beton mikseri, sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi ve park halindeki 34 HD 5146 tır ile çarpıştı. Sürücü Yılmaz olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

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