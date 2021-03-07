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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ayder Yaylası son yıllarda en sakin günlerini yaşıyor

İHA

Ayder Yaylası son yıllarda en sakin günlerini yaşıyor

– Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki doğa harikası Ayder Yaylası Korona virüs salgını nedeniyle son yılların en sessiz günlerini yaşıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamalarla Cumartesi günleri kısıtlamaların kaldırıldığını duyurmuştu. Cumartesi günleri kısıtlama olmamasını fırsat bile turizmciler umduğunu bulamadı. Ayder Yaylası kısıtlama günlerinde olduğu gibi yine sessizliğini korudu.
Pandemi süreci boyunca evden çıkmayınca artık bunaldıklarını ve ellerine geçen ilk fırsatta Ayder yaylasına çıktıklarını dile getiren Eda Şimşek isimli vatandaş “Ayder zaten doğasıyla çok harika bir yer ama pandemiden dolayı çok sessiz ve ruhsuz. Kar bekliyorduk, bu kadar az olacağını düşünmemiştik. Sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı ilk cumartesi. Bizde arkadaşlarla bunu fırsat bildik. Evlerde canımız çok sıkılmıştı. Güzel oldu her şey” ifadelerini kullandı.
Yeni normalleşme sürecinde yasakların kalktığını ancak sezonun zayıf olduğunu ve beklenen turistin henüz gelmediğini dile getiren Uygar Uçak isimli turizmci ise “Yasaklar kalkınca bir şeyler olmaya başladı ama sezon çok zayıf. İnşallah Ramazan ayından sonra bir şeyler olur. Ayder zaten açıktı, konaklamalı olunca gelebiliyorduk ama gezemiyorduk. Şimdi gezebiliyoruz daha iyi oldu” dedi.
Pandemi süreci nedeniyle Ayder Yaylası’nı bekledikleri gibi bulamadıklarını dile getiren Hatice Dokumacı “Ayder pandemi süreci nedeniyle beklediğimiz gibi olmadı. Biraz daha kar bekliyorduk ama o da umduğumuz gibi olmadı” ifadelerini kullandı.
Mahmut Arslan isimli bir başka turizmci ise, gerçekleştirdikleri turda vatandaşların sağlığı için her türlü önlemleri aldıklarını buna rağmen insanların geçmiş yıllara göre rağmen yine de rağbet göstermediğini dile getirerek “Pandemi döneminde hizmet vermeye devam ediyoruz. Diğer bölgelere göre bizim Rize’nin büyük bir avantajı var. Yaylalarımız güvenilir, tesislerimiz bu tedbirlere uyanlar ve özen gösterenler. Bizlerde firmalar olarak dikkatlerimizi o yönde topladı. HES kodları kontrol ediliyor. Üst düzey kontrolle işimizi sürdürüyoruz. İnsanların Karadeniz’e ilgisi geçtiğimiz yıllara nazaran biraz düşse de güvenilir olarak gördükleri yer yine Karadeniz ve Rize” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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