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Bülent Uygun, Çaykur Rizespor´da boş mukaveleyi imzaladı

DHA

Bülent Uygun, Çaykur Rizespor´da boş mukaveleyi imzaladı


 Arzu ERBAŞ Doğancan İLEK / RİZE (DHA) Çaykur Rizespor, teknik direktör Bülent Uygun ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Uygun, Mehmet Cengiz Tesislerinde düzenlenen imza töreninde boş mukaveleye imza attı.
Çaykur Rizespor düzenlenen törenle teknik direktör Bülent Uygun ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Mehmet Cengiz Tesislerinde düzenlenen imza törenine katılan kulüp başkanı Hasan Kartal, "Rizespor da böyle fazla hoca değişmesi aslında iyi de bir şey değil. İnşallah bu duraktan sonra uzun bir süreç gideriz. Neticede birkaç hoca ile denedik olmadı. Ama bundan sonra inşallah sevgili hocamızla uzun süreli beraber oluruz, başarılara beraber imza atarız, hep beraber bütünleşiriz. Biz yönetim kurulu olarak ve başkan olarak gayet olumlu bir hava estiğini görüyorum. Hiç sıkıntımız yok, problemimiz yok. İnşallah şehirle de taraftarlarımızla da bütünleşmek kaydıyla daha iyiye doğru gideceğimizden son derece eminim. Vermiş olduğum bu kararın doğru olduğunu inanıyorum. Bu doğrultuda devam edeceğiz" dedi.
Çaykur Rizepsor Teknik Direktörü Bülent Uygun da "Rize Baba ocağım, baba ocağına gelmekten ve sizlerle birlikte olmaktan bu anlı şanlı büyük Rizespor camiasına en güzel şekilde temsil etme adına burada bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Mevlana'nın çok güzel bir sözü vardır `Dün dünde kalmıştır cancağızım, bugün yeni şeyler söylemek lazım´ Biz dünü dünde bırakıyoruz, bugün inşallah hep beraber başta büyük Rizespor taraftarlarıyla birlikte çıktığımız bu yolda bana güvenen sayın başkanım ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Rizespor´umuzu bir an önce hak ettiği yere, yukarılara doğru tırmandırma yarışına başlamış bulunmaktayız. İnanıyorum ki birbirinden yetenekli futbolcu kardeşlerim bu formaya layık görülerek transfer edildi. Herkes üstüne düşen görevi fazlasıyla yapacaktır. Bundan önceki hocanın verdiği beyanatlarla belki takımın üzerinde olumsuz hava oluşmuş olsa bile bunu hep birlikte kaldırarak  Rizesporumuzda arzuladığımız başarıları hep birlikte hayata geçireceğiz. Biz biriz, birlikte güçlü bir Rizespor´u hayata geçireceğiz. Ben öncelikle başkanıma, boş mukaveleye imza atarak ona olan Rizespor´a olan istek ve arzumu göstermek istedim. Herhangi bir düşme primi gibi bir şey konuşulmamıştır. Seneye Avrupa'ya giden daha yukarılara çıkan başarı ödüllerini yazdırmak dilekleriyle Allah bize burada güzel başarıları sağlamayı nasip etsin" dedi.
Bülent Uygun Sumudica'nın `Morinho da gelse bu takımı kurtaramaz´ açıklamasını tasvip etmediğini de belirterek "Olası bir suç varsa suç sizdedir, kimseyi suçlayamazsınız, başaramadıysanız gideceksiniz. Ben buraya gelmekten çok mutluyum. Bırakın orta sıralarda oynamayı şampiyonlar liginde oynaması gereken  şampiyonluk yaşaması gereken bir takımdan bahsediyoruz. Hep beraber başaracağız. Bu seneyi iyi yerde bitirip gelecek seneyi planlayacağız" açıklamasında bulundu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
İmza töreni
AçıklamalarHaber:Arzu ERBAŞ KAMERA:Doğanca İLEK / RİZE, (DHA)DHA-Spor Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK
2021-03-07 15:35:09

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