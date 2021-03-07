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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çaykur Rizespor, Bülent Uygun’a emanet

İHA

Çaykur Rizespor, Bülent Uygun’a emanet

Çaykur Rizespor Marius Ninel Sumudica’nın ardından Teknik Direktör Bülent Uygun ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

Çaykur Rizespor, teknik direktörlüğe Bülent Uygun'u getirdi. Rizespor Mehmet Cengiz Spor Tesislerinde yapılan imza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Hasan Kartal, Teknik Direktör Bülent Uygun’a güvendiklerini ve başarılı olacağına inandığını söyledi. Kartal, “Rizespor’un fazla hoca değişmesi aslında iyi bir şey de değil. İnşallah bu duraktan sonra uzun bir süreç gideriz. Neticede birkaç hocayı denedik olmadı. İnşallah hocamızla bundan sonra uzun süreli beraber oluruz, başarılara beraber imza atarız, hep beraber bütünleşiriz. Biz yönetim olarak olumlu bir hava estiğini sezinliyoruz. Daha iyiye gideceğimizden ben son derece eminim” ifadelerini kullandı.

Bülent Uygun: "Şanlı Rizespor camiasını temsil etmekten dolayı mutluyum"
Baba ocağı Rize’nin takımı olan Çaykur Rizespor’un Teknik direktörü olduğu için mutlu olduğunu dile getiren Uygun, “Baba ocağına gelmekten sizinle birlikte olmaktan, bu anlı şanlı Rizespor camiasını burada temsil etmekten dolayı mutluyum. Mevlana’nın çok güzel bir sözü vardır, ‘Dün dünde kaldı cancağzım, bugün yeni şeyler söylemek lazım’ diye. Biz dünü dünde bırakıyoruz, bugün inşallah başta büyük Rizespor taraftarı ile çıktığımız bu yolda bana güvenen başkanım ve yönetim kuruluna ayrıca teşekkür ederek Rizespor’umuzu hak ettiği yere, yukarılara tırmanma yarışına başlamış bulunmaktayız” dedi.
Takımın üzerinde Sumudica’nın yapmış olduğu açıklamalardan dolayı bir enerji düşüşü olduğunu ve bunu kaldıracaklarını savunan Uygun, “Bundan önceki hocamızın verdiği beyanatlarla belki takımın üzerinde bir entropi oluşmuş olsa bile bunu hep birlikte kaldırarak Rizesporumuzu arzuladığı başarılara getireceğiz. Ben boş mukaveleye imza atarak Rizespor’a arzumu göstermek istedim. Herhangi bir düşmeme primi veya başka bir şey de konuşulmadı. İnşallah seneye Avrupa’ya giden daha iyi bir Rizespor ile başarı sağmak nasip olsun” diye konuştu.
Sumudica’nın Çaykur Rizespor’u yönettiği sırada yaptığı ‘Mourinho gelse başarılı olacağını düşünmüyorum’ açıklamalarını yanlış bulduğunu dile getiren Uygun “Sumudica hocanın yaptığı Mourinho’da gelse şeklindeki açıklamaları ben tasrif etmiyorum. Bir camia size şehrin formasını veriyor ve siz de o formayı temsil etmeye çalışıyorsunuz. Olası bir suç varsa o suç sizdedir. Başkasını suçlama ihtimal ve hakkınız yok. Demek ki başaramadınız, başaramadıysanız da gideceksiniz” şeklinde konuştu.

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