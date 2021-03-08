Braian Samudio: Şu an tek düşüncem Rizespor'u iyi bir yere taşımak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Braian Samudio: Şu an tek düşüncem Rizespor'u iyi bir yere taşımak

DHA

Braian Samudio: Şu an tek düşüncem Rizespor'u iyi bir yere taşımak


Selman KUTLU/RİZE, (DHA) Çaykur Rizespor'un forveti Braian Samudio, tek düşüncesinin takımı iyi bir yere taşımak olduğunu söyledi.
Spor Toto Süper Lig'de bu haftayı BAY geçen Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor maçı için çalışmalarını sürdürdü. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yapılan idman öncesi Karadeniz ekibinin Paraguaylı forveti Braian Samudio, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Samudio sezona çok iyi başlamadığını belirterek ufak dokunuş ve tedavilerle maçlara çıktığını söyledi. 25 yaşındaki futbolcu, "Sezona iyi başlamadık belki ama oynadığımız futbol iyi şeyler olacağının habercisiydi. İyi futbol oynadık, iyi maçlar çıkardık. Her şey yolundaydı. Ama o dönem de bir Kovid vakası yaşadık. Takım içinde bu yayıldı. Devamında dönmek de kolay olmuyor. Buna sakatlıklar da eklendi, düzen de bozuldu. Bunun etkilerini olumsuz olarak gördük. Ama şu anda yeni hocamız var. Yeni bir sayfa açtık. Bundan sonra güzel maçlar çıkarıp iyi puanlar alarak taraftarımızı mutlu edeceğiz" dedi.
"ARTIK KAZANMA ZAMANI"
Kazanamama sürecine bu hafta son vereceklerine inandıklarını vurgulayan Samudio, "Türkiye'de gerçekten liglerin özellikle ikinci yarıları çok zor oluyor. Oynanan maçlara bakıldığında hiç sıralamaya bakılmaması lazım. Her takım her takımı yenebiliyor. Her maçın ayrı bir hikayesi var. Hocamız dün bizimle özel bir toplantı yaptı. Özellikle içerideki maçları kazanmamızın önemi üstünde durdu. Bu nedenle hafta sonu sahadan iyi bir sonuçla ayrılacağımızdan eminim. Kazanma ve çıkışa geçme zamanımız geldi" diye konuştu.
"TRANSFER HABERLERİ GERÇEĞİ YANSITMIYOR"
Tek düşüncesinin takımı iyi bir yere taşımak olduğunu aktaran Braian Samudio, başka takımla şimdiden sözleşme imzaladığı yönünde çıkan haberler için ise şunları kaydetti:
"Sosyal medyada ve basında ben de hakkımdaki transfer haberlerini okuyor ve duyuyorum. Ama hiçbiri gerçeği yansıtmıyor. Şu anda daha önemli olan takımımızın durumu. Sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Önemli olan bu süreci atlatmak ve daha iyi bir yere gelmek. Bunları geçtikten sonra, sezon sonu elbette geleceğim hakkında bir karar vereceğim ama önemli olan şu an sadece Rizespor."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Samudio'nun açıklamaları
DHA-Spor Türkiye-Rize / Merkez Selman KUTLU
2021-03-08 13:52:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Akaryakıt istasyonu görevlisi Songül, müşterilerine karanfil dağıttı
YEREL HABERLER Akaryakıt istasyonu görevlisi Songül, müşterilerine ...
250 milyon yıllık geçmişi olan Mersin Balığı'nın 3 türü tükendi, kalan 3 türü ise kırmızı listede Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde nesli tükenme tehlikesi altındaki Mersin Balığı korunmaya ve gelecek nesillere aktarılmaya çalışılıyor
YEREL HABERLER 250 milyon yıllık geçmişi olan Mersin Balığı'nın 3 ...
Taşınabilir karavan tipi yayla evlere ilgi arttı
YEREL HABERLER Taşınabilir karavan tipi yayla evlere ilgi arttı
Bülent Uygun, Çaykur Rizespor´da boş mukaveleyi imzaladı
YEREL HABERLER Bülent Uygun, Çaykur Rizespor´da boş mukaveleyi ...
Çaykur Rizespor, Bülent Uygun’a emanet
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor, Bülent Uygun’a emanet
Ayder Yaylası son yıllarda en sakin günlerini yaşıyor
YEREL HABERLER Ayder Yaylası son yıllarda en sakin günlerini yaşıyor
22 yıldır gece gündüz demeden eşiyle birlikte denizde "Vira Bismillah" diyor
YEREL HABERLER 22 yıldır gece gündüz demeden eşiyle birlikte denizde ...
Rize'de beton mikseri tır ile çarpıştı: 1 ölü
YEREL HABERLER Rize'de beton mikseri tır ile çarpıştı: 1 ölü
Beton mikseri devrilip TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Beton mikseri devrilip TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
'Kırmızı' kategorideki Rize'de, sokaklar yoğun
YEREL HABERLER 'Kırmızı' kategorideki Rize'de, sokaklar yoğun