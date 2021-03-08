'Çok yüksek riskli iller' kategorisindeki Rize'de sokaklarda insan yoğunluğu



Arzu ERBAŞ/RİZE, (DHA)SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı güncel vaka sayısı haritasına göre 27 Şubat5 Mart 2021 tarihleri arasında nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü iller arasında yer alan Rize´de sokaklardaki insan yoğunluğu tedirgin ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından; 27 Şubat-5 Mart haftasında illere göre 100 bin kişiye düşen Covid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı. Nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü ilk 5 il, yine risk haritasında kırmızı renkle işaretlenen `Çok yüksek riskli iller´in yer aldığı Karadeniz Bölgesi´nden çıktı.`Kırmızı´ kategorideki iller arasında yer alan Rize´de geçen hafta 213,10 olan vaka sayısı 208,21´e düşse de sokaklarda artan kalabalık endişe veriyor. Kalabalığın yoğunlaştığı noktalarda polis ekipleri vatandaşları sosyal mesafe kurallarına uyulması konusun da sık sık uyarıyor. Yüz yüze sınavların başladığı kentte öğrencileri sokaklardaki kalabalığı artırdığı da gözlendi.

`İŞİ OLAN OLMAYAN HERKES DIŞARDA´

Sokaklardaki kalabalıktan endişe duyduğunu söyleyen Emine Altun, "Çok korkuyorum. İşim var çıktım, hızlı hızlı halledip döneceğim. Ama bakıyorum millet kol kola geziyor. Çok zor geriye dönüp mavi olmak" dedi.

Abdülkadir Kar ise, "Kırmızıyı severiz ama bu kırmızıyı sevmiyoruz. Millet sanki evinden çıkmak için can atıyor, herkes dışarda. Rize´nin rengi yeşil mavi ama, bu kırmızıyı nasıl maviye döndüreceğiz. Hatta maviyi atlayıp yeşile dönmek gerek hızlıca, bunun için de herkes üzerine düşeni fazlasıyla yapmalı" açıklamasında bulundu.

Havva Meral de, "Bu kadar kalabalıkta tabi ki hastalık ilerler. Gene kırmızıyız haritada, eğer dikkat etmezsek yine yasaklara dönebiliriz. Evde durmayı öğrenmeliyiz artık" ifadesini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ

2021-03-08 15:07:26



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