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Bülent Uygun ilk antrenmanına çıktı

DHA

Bülent Uygun ilk antrenmanına çıktı


Selman KUTLU/RİZE, (DHA) - Çaykur Rizespor'da teknik direktörlük görevine getirilen Bülent Uygun, takımla ilk antrenmanına çıktı. 
Çaykur Rizespor, sahasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor. Yeşil mavililerde teknik direktörlük görevine getirilen Bülent Uygun takımla ilk kez antrenmana çıktı. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda Uygun, futbolcuları ile toplantı gerçekleştirdi. 
REMY SEVİNCİ
Bu arada Çaykur Rizesporda Remy sevinci yaşanıyor. Sakatlığı nedeniyle yaklaşık 2 aydır sahalardan uzak kalan ve ameliyat geçiren Luis Remy bugün yapılan antrenmanda takımdan ayrı olarak düz koşulara başladı. Remy´nin önümüzdeki hafta takımla birlikte toplu çalışmalara katılacağı ve 2 hafta içinde kadroda yer alacağı öğrenildi.DHA-Spor Türkiye-Rize / Merkez Selman KUTLU
2021-03-08 15:39:57

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