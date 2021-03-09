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'Karadeniz'de mutant virüs bulaşları sürüyor, daha fazla dikkat edilmeli'

DHA

'Karadeniz'de mutant virüs bulaşları sürüyor, daha fazla dikkat edilmeli'


Arzu ERBAŞ/RİZE (DHA) SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı güncel vaka sayısı haritasına göre 27 Şubat5 Mart 2021 tarihleri arasında nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü iller arasında yer alan Rize´de sokaklardaki insan yoğunluğu sürüyor. Rize-Artvin Tabipler Odası Başkanı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kazım Şahin, "Bölgemizde mutant virüs bulaşları sürüyor. Bulaştırıcılığı fazla olduğu için de maske, mesafe, temizliğe daha fazla dikkat etmemiz gerekecek" dedi.`Çok yüksek riskli iller´in yer aldığı Karadeniz Bölgesi´nde 'kırmızı´ kategorideki iller arasında yer alan Rize´de geçen hafta 213,10 olan vaka sayısı 208,21´e düşse de sokaklarda artan kalabalık endişe veriyor. Kentte son 1 haftada pandemi kurallarına uymayan 495 kişiye 1 milyon 53 bin 450 TL idari para cezası uygulanırken, uzmanlar kurallara uyulması çağrısını yineliyor. 'AŞI BİTENE KADAR VİRÜSTEN KURTULAMAYACAĞIZ'Rize-Artvin Tabipler Odası Başkanı, RTEÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kazım Şahin, Karadeniz illerinin çoğunun hala kırmızı tabloda yer aldığını belirterek "Biz vatandaş olarak azami dikkat göstermemiz gerekiyor. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına kesinlikle riayet etmemiz lazım. Vaka sayıları birdenbire düşmeyecektir. Yavaş yavaş düşüş eğilimi gösterecektir. Onu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ben yaklaşık 11 yıl önce Rize'ye geldim, bu süre içerisinde pek çok arkadaşım, dostum oldu. Ne yazık ki bu pandemi sürecinde birçok arkadaşımı kaybettim. Onun için vatandaşlarımıza da seslenmek istiyorum. Sevdiklerinizi ve sevenlerinizi kendinizden mahrum etmeyin. Konulan kurallara uyalım toplum içerisine fazla girmeyelim. Aile küçükleri büyükleri hep bir arada olmak görüşmek istiyoruz ama bunu azami dikkat ölçüsünde yapmalıyız. Yoksa aşılama tamamlanıp bitinceye kadar virüs belasından kurtulacağımız yok "dedi.`MUTANT VİRÜS BULAŞLARI DEVAM EDİYOR´Doç. Dr. Şahin "Bölgemizde mutant virüs bulaşları devam ediyor. Bulaştırıcılığı fazla olduğu için de maske, mesafe, temizliğe daha fazla dikkat etmemiz gerekecek. İnsanlar halen daha işin ciddiyetinin farkında değil. Ailelerini gidip ziyaret ediyorlar, hafta sonu kısıtlamaları için köylere çıkıyorlar, büyükleri ile görüşüyorlar. Sanki şehirden uzaklaşınca her şey serbestmiş gibi yaşantılarına devam ettikleri için ister istemez bulaş oluyor" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ
2021-03-09 09:39:06

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