Rize'de dereye düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Rize’nin Ardeşen ilçesinde itfaiye ekipleri dereye düşen köpeği vatandaşların da yardımıyla kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Ardeşen ilçesinde sokak köpeği Dolana Deresi’ne düştü. Bağıran köpeği fark eden vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri dereye merdiven uzattı. Dereye inen itfaiye eri köpeğe ip bağlayarak vatandaşların da yardımı ile yukarıya çekilmesini sağladı. Köpeği kurtarma operasyonuna çok sayıda vatandaş da meraklı gözler ile izledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.