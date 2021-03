İsmail Köybaşı: “Bir an önce galibiyet alıp camiaya armağan etmek istiyoruz”

Çaykur Rizespor’da defans oyuncusu İsmail Köybaşı, “Bir an önce galibiyet alıp bunu taraftarımıza, camiaya, öncelikle birbirimize armağan etmek istiyoruz” dedi.

Süper Lig’in 30. haftasında Hatayspor’u ağırlayacak olan Çaykur Rizespor'da hazırlıklar sürüyor. Düşme potasıyla arasında 2 puan olan Çaykur Rizespor sahasında 13 Mart Cumartesi günü oynayacağı Hatayspor maçından 3 puan almayı hedefliyor.



Çaykur Rizespor Mehmet Cengiz Spor Tesisleri’nde gerçekleşen antrenman öncesinde yaptığı açıklamada takımlarının Süper Lig’de hak ettiği konumda olmadığını dile getiren Çaykur Rizespor’un defans oyuncusu İsmail Köybaşı, “Hoca değişiklikleri çalkantılı dönemler için elzem ve önemlidir. Bu değişiklikler içinde bize düşen görevler bu camia için, bu taraftar için, birbirimiz için yapmamız gerekenin en iyisini yapabilmek. Bir an önce bulunmuş olduğumuz bu sıkıntıdan yukarıya çıkmamız için yapmamız gereken tek şey galibiyettir. Sistemler de bunun için önemlidir ama bunlar futbolcuların çok ilgilenmemesi gereken, uygulaması gereken şeylerdir. Bir an önce galibiyet alıp bunu taraftarımıza, camiaya, öncelikle birbirimize armağan etmek istiyoruz. Çünkü hak ettiğimiz konum bu değil. İyi bir kadroya sahibiz, iyi oyunculardan kurulu bir takımımız var. Bazen özgüven eksiklikleri bu tarz durumlar içerisine sokabilir. Ama endişe ve kaygı oluşturmadan sadece durumu çözmek için gerekli olan bir galibiyet” ifadelerini kullandı.



Başarı için daha fazla kenetlenmek gerektiğini savunan Köybaşı, “Bazen futbol his işidir, birbirinizi tanıma işidir, zaman geçirme işidir. Bunlarda kolay sağlanacak şeyler değildir. Bunları perçinleyen şeylerde başarıdır. Biz bu başarı grafiğinde biraz sekteye uğradığımızı düşünüyorum. Başarılı başladık ve ondan sonra çalkantılı bir dönem içerisine girdik. Bu bir mazeret değil ama şuanda özellikle farkındalık düzeyimizi daha üst noktaya çekip, daha farkında olup, daha durumun ciddiyetinde olup, bir an önce kenetlenme, hep birlikte bir olma zamanıdır. İyi başladık ama devamını getiremedik. Ben bir galibiyetle, yeni gelen hocamızla bunun değişeceğini düşünüyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.