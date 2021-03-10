'Coğrafi işaret' tescili alan Anzer balında 'taklit' uyarısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Coğrafi işaret' tescili alan Anzer balında 'taklit' uyarısı

DHA

'Coğrafi işaret' tescili alan Anzer balında 'taklit' uyarısı


Arzu ERBAŞ/RİZE, (DHA)RİZE'nin İkizdere ilçesinde, 2 bin 300 rakımlı Anzer Yaylası'nda üretilen dünyaca ünlü Anzer balı 'coğrafi işaret' tescili aldı. Rize Valisi Kemal Çeber, bu yıl kilosu bin TL´den satılan balın sınırlı miktarda üretildiğini belirterek taklitlerine karşı uyarılarda bulundu. 
İlçeye bağlı Anzer Yaylası'nda üretilen dünyaca ünlü Anzer balı için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce 2019 yılında tescil süreci başlatıldı. Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapılan başvuru sonrasında Anzer balı 'coğrafi işaret' tescili aldı. Anzer Yaylası´nın kendine özgü endemik bitki türlerinden sınırlı miktarda üretilen Anzer balı, bu yıl kilosu bin TL´den satışa sunulurken, sahte ballara karşı da tüketiciler uyarılıyor. 
`ANZER KOOPERATİFLERİ HARİCİNDE BAŞKA YERDE BU BAL OLMAZ´
Osmanlı dönemine ait kayıtlarda yer alan Anzer balının coğrafi işaret almasının önemli olduğunu belirten Rize Valisi Kemal Çeber, "Anzer balı Rize'nin coğrafi işaret alan 7'nci ürünü. Sadece İkizdere ilçesi Anzer Yaylası'nda üretilir. Bin 750´li rakımlardan başlayıp, 3 bin 150 rakımlara kadar uzanan yaklaşık 13 kilometre devam eden U şeklinde etrafı yüksek dağlarla çevrili bir vadi. Dolayısıyla korunaklı ve izole bir alandır. Bu korunaklı ve izole halinden dolayı tamamen kendine özgü bir iklimi, bitkileri, endemik türleri ve florası vardır. Anzer balının içerisinde başka hiçbir balda bulunmayan polenler vardır. Yıllardır yapılan araştırmalar ve testlerle Anzer balının alanında çok değerli bir ürün olduğunu bize göstermiştir. Anzer bölgesinde yaklaşık 3000 arı kovanı kapasitesi var. Geçen yıl 6 tona yakın ürün elde edildi. Arıcılar mayıs ayının ortalarında Anzer´e çıkar ağustosta sağım yapar. Hem çıkışta hem inişte hem de aralarda sürekli denetimler yapılır. Paketlenme aşamasına kadar denetimde olur. Ballıköy ve Çiçekli köy sakinleri Anzer balını üretir. Üretilen ballar 4 Anzer balı kooperatifi üzerinden satışa sunulur. Bu kooperatifler haricinde başka bir yerde Anzer balı olmaz" diye konuştu. 
`COĞRAFİ İŞARET ALAN ANZER BALI DEVLET GÜVENCESİNDE´
Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Osman Civelek de piyasada tahlil edilmemiş, etiketsiz ve mühürsüz Anzer balı adı altında satılan ballar olduğunu belirterek, "Piyasada taklitleri olduğu için ballarımızın Hacettepe Üniversitesi´ne tahlilini yaptırarak, mühürlü ve etiketli olarak kooperatifler aracılığıyla satışını yapıyoruz. Bundan sonra coğrafi işaretle satılacak, coğrafi işareti olmayan ürünler piyasada bulunmayacaktır. Anzer balı kavanozlarının üzerinde coğrafi işaret bandrolü yer alacaktır. Coğrafi işareti olmayanlar sahte anlamına gelir. Coğrafi işaret alan Anzer balımız artık devlet güvencesindedir" ifadesini kullandı.
ANZER BALI
Rize'nin İkizdere ilçesinde 2 bin 300 rakımlı Anzer Yaylası´ndaki Ballıköy köyünde yaklaşık 2 bin 500 kovanda arıcılık yapılıyor. Hava şartları ve çiçek florasına göre yıllık bal üretimi değişkenlik gösteriyor. Anzer balının, solunum hastalıkları başta olmak üzere pek çok hastalığa iyi geldiği belirtiliyor. Anzer Yaylası, kendine özgü 40 endemik çiçek türünün yanı sıra yüzlerce çeşit bitkiye de ev sahipliği yapıyor. Yurt içi ve yurt dışından talep olan Anzer balı, siparişle satılıyor.DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ
2021-03-10 11:40:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İsmail Köybaşı: “Bir an önce galibiyet alıp camiaya armağan etmek istiyoruz”
YEREL HABERLER İsmail Köybaşı: “Bir an önce galibiyet alıp camiaya ...
Rize'de dereye düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Rize'de dereye düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
Rize'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Rize'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
İsmail Köybaşı : Bir galibiyetle her şey değişecek
YEREL HABERLER İsmail Köybaşı : Bir galibiyetle her şey değişecek
EBA'dan tablet kampanyası diye tıkladığı link 4 bin lirasına mal oldu
YEREL HABERLER EBA'dan tablet kampanyası diye tıkladığı link 4 bin ...
'Karadeniz'de mutant virüs bulaşları sürüyor, daha fazla dikkat edilmeli'
YEREL HABERLER 'Karadeniz'de mutant virüs bulaşları sürüyor, daha ...
Rize MHP’den Yerel Yönetimler İstişare Toplantısı
YEREL HABERLER Rize MHP’den Yerel Yönetimler İstişare Toplantısı
Bülent Uygun ilk antrenmanına çıktı
YEREL HABERLER Bülent Uygun ilk antrenmanına çıktı
'Çok yüksek riskli iller' kategorisindeki Rize'de sokaklarda insan yoğunluğu
YEREL HABERLER 'Çok yüksek riskli iller' kategorisindeki Rize'de ...
Braian Samudio: "Bir türlü istikrar yakalayamadık"
YEREL HABERLER Braian Samudio: "Bir türlü istikrar yakalayamadık"
Braian Samudio: Şu an tek düşüncem Rizespor'u iyi bir yere taşımak (FOTOĞRAF)
YEREL HABERLER Braian Samudio: Şu an tek düşüncem Rizespor'u iyi bir ...
Braian Samudio: Şu an tek düşüncem Rizespor'u iyi bir yere taşımak
YEREL HABERLER Braian Samudio: Şu an tek düşüncem Rizespor'u iyi bir ...
Akaryakıt istasyonu görevlisi Songül, müşterilerine karanfil dağıttı
YEREL HABERLER Akaryakıt istasyonu görevlisi Songül, müşterilerine ...
250 milyon yıllık geçmişi olan Mersin Balığı'nın 3 türü tükendi, kalan 3 türü ise kırmızı listede Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde nesli tükenme tehlikesi altındaki Mersin Balığı korunmaya ve gelecek nesillere aktarılmaya çalışılıyor
YEREL HABERLER 250 milyon yıllık geçmişi olan Mersin Balığı'nın 3 ...
Taşınabilir karavan tipi yayla evlere ilgi arttı
YEREL HABERLER Taşınabilir karavan tipi yayla evlere ilgi arttı