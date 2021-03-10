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Bülent Uygun: Mazeretin arkasına sığınma hakkımız kalmadı

DHA

Bülent Uygun: Mazeretin arkasına sığınma hakkımız kalmadı


Arzu ERBAŞ/RİZE (DHA) Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "Bizim artık herhangi bir mazeretin arkasına sığınma hakkımız kalmadı. Kimin oynadığına değil, hep beraber nasıl iyi oynarız ona bakacağız" dedi.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, ligin 30'uncu haftasında cumartesi günü evinde konuk edeceği Atakaş Hatayspor hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Bülent Uygun Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki idmanı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Uygun, "Önümüzde kadrosunda gol kralları olan, birbirinden yetenekli futbolculara sahip olan Hatayspor ile kendi evimizde mücadele edeceğiz. Kazanmak istiyoruz. 8 haftadır alamadığımız galibiyeti bu maçta alarak bizi seven büyük Rizespor taraftarlarına armağan etmek istiyoruz. Bu yüzden de gerek taktiksel olarak gerek sistem olarak gerekse mental açıdan takım üzerinde oluşan olumsuz havayı ortadan kaldırmak adına psikolojik olarak yaptığımız terapi ile sahada iyi oynayan, mücadele eden, kazanma adına savaşan ve futbol yeteneklerini sergileyen bir Rizespor´u sevenlerine izlettirerek 3 puanla tanışmak istiyoruz" dedi.
'TAKIMIN SEVGİYE, BİRLİĞE VE TAKIM RUHU İLE MÜCADELEYE İHTİYACI VAR '
Birbirinden yetenekli futbolcularla iyi bir kadroya sahip olduklarını belirten Uygun, "Biraz daha sahada yüreğini ortaya koyan, taktiksel olarak özellikle takım oyunu oynamaya, sistemsel anlamda da kendi yeteneklerini daha iyi sergileyebilecekleri sistemin ortaya çıkmaya ihtiyacı var. Futbolcuların bundan önceki süreçte yaşadığı sendrom ise tartışılmaz ama anlatmaya bile gerek yok. Genç sporcu kardeşlerimin bu tarz baskıları çok kolay atlatabilecek durumda olmadığı düşüncesindeyim. Dolayısı ile bizim takımın şu anda sevgiye, birliğe ve takım ruhu ile sahada mücadele etmeye ihtiyacı var. Biz de bunu kısa zaman içerisinde sağlayarak Rizespor´a uygulamaya çalışacağız" ifadesini kullandı.
'ARZULADIĞIMIZ GOLLERİ, OYUN ANLAYIŞINI YANSITACAĞIZ'
Teknik direktör Uygun, "En büyük problem, birinci bölgeden ikinci bölgeye geçiş ve ikinci bölgeden özellikle de son final pasları. Buna göre idman programlarımızı ve periyotlamamızı yapmış durumdayız. Sahanın her tarafını milim milim inceleyerek, futbolcuların nerede duracağını nasıl oynayacağını, nasıl kendi yeteneklerini sergileyeceğini, hem bireysel toplantılar hem de takım halinde ki antrenmanlarla anlatmaya çalışıyoruz. Eski gol kralı olmam münasebetiyle ben daha çok kazanmaya, sahada skorla birlikte mücadele etmeyi isteyen ve arzulayan bir teknik direktörüm. Süreç içerisindeki gelişimlerimizle birlikte arzuladığımız golleri, oyun anlayışını ve sistemimizi yansıtmış olacağız" açıklamasında bulundu.
'KİMİN OYNADIĞINA DEĞİL, HEP BERABER NASIL OYNARIZA BAKACAĞIZ'
Takımdaki sakatlıklar ile ilgili de bilgi veren Uygun, "Remy çok profesyonel, şu anda bireysel olarak çalışıyor. Kafasının rahat olması için belki fizyoterapistini getirmesine müsaade edeceğiz. Diğer sakatlarımızın da milli maç arasından sonra takıma dönmesini bekliyoruz. Elimizdeki yetenekli kardeşlerimiz oynayamayanları aratmayacaktır. Çünkü bizim artık herhangi bir mazeretin arkasına sığınma hakkımız kalmadı. Rizespor camiası olarak mutlak ve mutlak puanlara ve sahada oyun anlayışıyla, mücadelesiyle performans sergilemeye ihtiyacı var. Kimin oynadığına değil, hep beraber nasıl iyi oynarız ona bakacağız. Bir takım olarak sahada mücadelemizi vereceğiz" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-İdman detayları
-Bülent Uygun RöportajDHA-Spor Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ
2021-03-10 13:21:47

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