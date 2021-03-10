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Bülent Uygun: “8 haftadır alamadığımız galibiyeti taraftarlara armağan etmek istiyoruz”

İHA

Bülent Uygun: “8 haftadır alamadığımız galibiyeti taraftarlara armağan etmek istiyoruz”

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, “8 haftadır alamadığımız galibiyeti Hatayspor maçında alarak bizi seven büyük Rizespor taraftarlarına armağan etmek istiyoruz” dedi.
Süper Lig’in 30. haftasında Hatayspor’u ağırlayacak olan Çaykur Rizespor hazırlıklarını sürdürdü. Düşme potasıyla arasında 2 puan olan Çaykur Rizespor kendi sahasında 13 Mart Cumartesi günü oynayacağı Hatayspor maçından 3 puan almayı hedefliyor.
Çaykur Rizespor Mehmet Cengiz Spor Tesisleri’nde gerçekleşen antrenman öncesinde yaptığı açıklamada Hatayspor maçından galibiyetle ayrılmak için hazırlandıklarını dile getiren Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, “Gerçekten çok kısa süre içerisinde geldiğim Rizespor camiasında çalışmaktan bir kez daha mutlu olduğumu belirtmek isterim. Önümüzde şimdi Hatayspor gibi kadrosunda gol kralları olan ve birbirinden yetenekli futbolculara sahip bir takımla evimizde mücadele edeceğiz. Kazanmak istiyoruz. Uzun haftalardır, özellikle 8 haftadır alamadığımız galibiyeti bu maçta alarak bizi seven büyük Rizespor taraftarlarına armağan etmek istiyoruz. O yüzden gerek taktik olarak, gerek sistemsel, gerekse mental yönde takım üzerinde oluşan entropiyi kaldırmak adına psikolojik olarak yaptığımız terapi ile iyi oynayan, savaşan, kazanma adına mücadele eden ve futbol yeteneklerini sergileyen bir Rizespor’u sevenlerine izleterek 3 puan ile tanışmak istiyoruz” dedi.
Teknik Direktör Sumudica’nın ‘Buraya yarın Mourinho gelse başarılı olacağını düşünmüyorum’ açıklamalarının takım üzerinde bir baskı oluşturduğunu dile getiren Uygun, “Çok iyi bir kadroya sahibiz. Kadro yapısı itibariyle birbirinden yetenekli futbolcu kardeşlerimiz var. Biraz daha sahada yüreğini ortaya koymaya, taktiksel olarak özellikle takım oyunu oynamaya, sistemsel olarak kendi yeteneklerini daha iyi sergileyebilecekleri bir sistemin ortaya çıkmasına ihtiyacı var. Bundan önceki süreçte yaşadığı sendrom ise tartışılmaz, onu anlatmaya gerek olmadığı düşüncesi içerisindeyim. Çünkü oradaki söylenenleri sporcu kardeşlerimizin genç ve bu tarzdaki baskıları çok atlatacak durumda olmadığı düşüncesindeyim. Dolayısıyla bizim takımın sevgiye, bununla birlikte birliğe ve aynı zamanda takım ruhu ile sahada mücadele etmeye ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.

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