Kumarhaneye çevrilen eve polis baskınında 21 kişi yakalandı

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Arzu ERBAŞ/RİZE (DHA)RİZE´de kumarhaneye dönüştürülen bir eve polisin düzenlediği baskında, 3´ü Gürcistan vatandaşı, 21 kişi kumar oynarken yakalandı. Bu kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Çayeli ilçesinde bir evde kumar oynandığı ihbarını alan polis ekipleri adrese operasyon düzenledi. Kumarhaneye dönüştürülen evde, 3'ü Gürcistan vatandaşı, 21 kişi yakalandı. Kumar oynayan kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ

2021-03-10 17:46:19



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