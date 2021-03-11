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Çaykur Rizespor´a kent protokolünden moral ziyareti ve Bülent Uygun'a başarı dileği

DHA

Çaykur Rizespor´a kent protokolünden moral ziyareti ve Bülent Uygun'a başarı dileği


Arzu ERBAŞ/RİZE (DHA) Rize Valisi Kemal Çeber ve beraberindeki kent protokolü, ziyaret ettiği Çaykur Rizespor'un antrenmanını izledi, yeni teknik direktör Bülent Uygun ve futbolculara başarı dileklerinde bulundu. Ziyarette Vali Çeber "Bülent hoca ile beraber takıma gelen enerji ile yeni sayfa açacağız" dedi. Uygun da "Rizespor'u hak ettiği yere getireceğiz" açıklamasında bulundu.Çaykur Rizespor´un Çaykur Didi Stadyumu'nda devam eden antrenmanını il protokolü ziyaret etti. Rize Valisi Kemal Çeber, kulüp başkanı Hasan Kartal ile beraber sahaya girerek teknik direktör Bülent Uygun´a ve futbolculara başarılar diledi.Ziyarette konuşan Vali Çeber "Öncelikle Bülent hocamıza hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bülent Hoca takımın başına geçmesiyle Rize'de yeni bir enerji yarattı. Bu yeni enerji ile yeni bir sayfa açacağımızı düşünüyoruz. Buradaki her bir futbolcuyu tüm Rizeliler çok seviyor. Hepsinin çok kıymetli ve yetenekli futbolcular olduğunu biliyoruz. Şanssız bir dönem geçirdiğimizi düşünüyorum. Rizelilerin futbolculara, yönetime olan güveninde, inancında hiçbir azalma yok. Şanssız bir dönem yaşadığını varsayıyoruz. Rizeli insanlar zoru sever, zoru başarmayı sever. Takımımız her sene bize bu zoru hissettiriyor, ondan sonra da gereğini yapıyor. Bu yılda gereğini yapacağından hiç şüphemiz yok" dedi.Bülent Uygun da "Sizlerin desteğiyle spor olarak ayağa kalkacağız. Bundan sonra Rizespor'u hak ettiği yere getireceğiz" açıklamasında bulundu.Kulüp Başkanı Hasan Kartal ise futbolculara seslenerek "Bu şehri yönetenler bizle entegre oldu, siz de kendi içinizde birbirinize iyi entegre olur, birbirinizi sever, birlikte mücadele verirseniz bizim başarılı olamayacağımızı hiçbir şey yoktur. Mutlu olalım, huzurlu olalım, başarı kendiliğinden gelir" dedi.Vali Kemal Çeber, Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman ile ziyaret katılan bazı daire müdürleri ve STK temsilcileri bir süre tribünden antrenmanı izledi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-idmandan detaylar-Protokolün gelişi-Futbolcular ile sohbet-KonuşmalarHABER-KAMERA:ARZU ERBAŞ/RİZE DHA DHA-Spor Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ
2021-03-11 14:49:57

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