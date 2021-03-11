Ardeşen'de 1 köy karantinaya alındı

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan tüm tedbirlere rağmen vaka sayılarında ciddi artış gösteren Rize’de Ardeşen ilçesinde bir köy karantina altına alındı.

Ardeşen İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararıyla ilçeye bağlı Köprüköy Köyü’nde bugün saat 16:00’da itibaren karantina uygulaması başlatılacak.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi:

“Ardeşen İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun 11.03.2021 tarihli ve 6 sayılı Kararı ile, Covid19 vakalarının yapılan tüm çalışmalara rağmen artış göstermesi üzerine salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Köprüköy Köyü’nde 11.03.2021 tarihi saat 16.00’dan itibaren karantina uygulamasının başlatılmasına karar verilmiştir”

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