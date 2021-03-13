Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Atakaş Hatayspor: 0 (İlk yarı)

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Süper Lig’in 30. haftasında Çaykur Rizespor kendi sahasında Atakaş Hatayspor’u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Skoda’nın pasında kaleyi sağ çaprazdan yoklayan Samudio’nun vuruşunda kaleci Mohamedi topu kornere çeldi.

30. dakikada sol kanattan gelişen Rizespor atağında İsmail Köybaşı’nın ortasında kafa vuruşunu gerçekleştiren Samudio’nun şutunda top kaleci Mohamedi’nin kucağında kaldı.

39. dakikada Selim Ay’ın pasında topla buluşan İsmail Köybaşı’nın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu ancak gol ofsayt gerekesi ile iptal edildi.



Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Gökhan Bilir xx, Caner Özaral xx

Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Moroziuk xx, Talbi xx, Selim xx, İsmail xx, Dokovic xxx, Baiano xx, Fernando xx, Boldrin xx, Samudio xxx, Scoda x

Yedekler: Zafer, Abdullah, Tunay, Soderlund, Melnjak, Michalak, Emir, Erik Sabo, Doğan, Meriah

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Atakaş Hatayspor: Mohamedi xx, Katranis x, Billong xx, Pablo Santos xx, Strahil Popov xx, Ruben Ribeiro xx, Boupendza xxx, Akintola x, Aabid xx, Traore xx, Mame Diouf xx

Yedekler: Akın, Ekrem, Soner, Abdurrahman Canlı, Mesut, Isaac Sackey, Muhammed Mert, Burak Çamoğlu, Joseph Akomadi, Mohammed Kamara

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Sarı Kartlar: Skoda, Samudio, Gökhan, Dokovic (Çaykur Rizespor), Akintola, Katranis (Atakaş Hatayspor)

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