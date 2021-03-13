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Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - A. Hatayspor: 0 (Maç sonucu)

İHA

Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - A. Hatayspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 30. haftasında Çaykur Rizespor kendi sahasında Atakaş Hatayspor’u ağırladı. Karşılaşma ev sahibi Çaykur Rizespor’un 10’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
70. dakikada Boldrin’in pasında sağ kanatta topla buluşan Moroziuk’un şutunda top auta çıktı.
71. dakikada sağ kanatta topla buluşan Boldrin ceza sahasına girip sert vurdu top filelerle buluştu. 10
90. dakikada Dokovic’in kullandığı serbest vuruşta barajdan seken topa Skoda’nın şutunda top kaleci Mohamedi tarafından uzaklaştırıldı.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Gökhan Bilir xx, Caner Özaral xx
Çaykur Rizespor: Gökhan xxx, Moroziuk xxx, Talbi xx, Selim xx, İsmail xxx, Dokovic xxx, Baiano xx (Michalak dk. 81 ?), Fernando xx (Erik Sabo dk. 64 xx), Boldrin xxx (Abdullah dk. 81 ?), Samudio xxx (Emir dk. 90 ?), Scoda xx (Soderlund dk. 90 ?)
Yedekler: Zafer, Tunay, , Melnjak, , Doğan, Meriah
Teknik Direktör: Bülent Uygun
A. Hatayspor: Mohamedi x, Katranis x, Billong xx, Pablo Santos x, Strahil Popov x (Soner dk. 90 ?), Ruben Ribeiro xx, Boupendza xxx, Akintola x, Aabid xx (Mohammed Kamara dk. 78 x), Traore xx, Mame Diouf xx
Yedekler: Akın, Ekrem, Abdurrahman Canlı, Mesut, Isaac Sackey, Muhammed Mert, Burak Çamoğlu, Joseph Akomadi,
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Gol: Boldrin (dk. 71) (Çaykur Rizespor)
Sarı Kartlar: Skoda, Samudio, Gökhan, Dokovic, Moroziuk (Çaykur Rizespor), Akintola, Katranis, Boupendza, Pablo Santos (A. Hatayspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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