Çaykur Rizespor'dan 10 hafta sonra galibiyet pozu

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Çaykur Rizespor galibiye hasretini Süper Lig'in 30. haftasında Hatayspor'u 10 mağlup ederek sonlandırdı.

Çaykur Rizespor'da haftalar sonra 3 puan sevinci yaşanıyor. Son galibiyetini Süper Lig’in 20. haftasında Gaziantep FK karşısında 30’lık skor ile elde eden Karadeniz ekibi, 10 haftanın ardından Hatayspor karşısında 10’lık üstünlükle galibiyet hasretine son verdi. Hatayspor zaferinin ardından tüm takım soyunma odasında galibiyet pozu verdi.

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