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Tıp Bayramı'na çalışarak giren ekipten çağrı: Haritayı maviye çevirmek elinizde

DHA

Tıp Bayramı'na çalışarak giren ekipten çağrı: Haritayı maviye çevirmek elinizde


Arzu ERBAŞDoğancan İLEK/RİZE, (DHA)RİZE Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı´nda 1 yılda 200 bine yakın koronavirüs PCR testini sonuçlandıran ekibin yoğun mesaisi sürüyor. Tıp Bayramı´nı da çalışarak geçiren ekibin koordinatörü Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşegül Çopur Çiçek, vatandaşlara gönüllü kısıtlama çağrısında bulundu, "Haritayı maviye çevirmek sizin elinizde" dedi.
Türkiye'de ilk Covid-19 vakasının tespit edildiği günden itibaren fedakarca görev yapan sağlık çalışanları 14 Mart Tıp Bayramı´nı da görev başında geçiriyor. Pandeminin başlaması ile Türkiye´de ilk kurulan Covid-19 tanı laboratuvarlarından olan Rize RTEÜ Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı´nda bir yılda mesai gözetmeksizin 200 bine yakın test sonuçlandırıldı. Laboratuvarda görevli ekip, vakaların azaltılması için vatandaşlara gönüllü kısıtlama çağrısında bulundu.
`SESSİZ KAHRAMANLAR´
Covid-19 Tanı Laboratuvarı Rize İl Koordinatörü RTEÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşegül Çopur Çiçek, pademinin ilk gününden itibaren sağlık çalışanlarının yoğun bir mesai harcadıklarını söyledi. Doç. Dr. Çiçek, "Bakanlığımızın Covid-19 tanı laboratuvarı olarak görevlendirdiği ve yetki verdiği ilk 37 laboratuvardan biri olarak başladığımız çalışmalarımızda Rize´miz için hala yoğun bir şekilde mutasyon analizlerini de yaparak hizmet vermeye devam ediyoruz. Bakanlıkça yetkilendirildiğimiz ilk günlerde günlük test sayımız 125-150 iken, şu an günde binleri bulmakta. Hatta bin 8002 bin test çalıştığımız günlerimiz de olmuştur. Şu ana kadar yaptığımız toplam test sayımızda 200 bin sınırına ulaştık. Güçlü laboratuvar alt yapımız ve fedakarca çalışan sağlık personellerimiz ile tüm gelişmeleri takip ederek aralıksız bir şekilde haftanın 7 günü kesintisiz hizmet vermekteyiz. Aslında mikrobiyoloji laboratuvar çalışanları işin mutfağında çok emek veren, görünmeyen sessiz kahramanlardır" dedi.
`FEDAKARLIK ETTİĞİMİZ 1 YILI GERİDE BIRAKTIK´
Fedakarca, ekip ruhu içerisinde çalışarak 1 yılı geride bıraktıklarını ifade eden Doç. Dr. Çiçek "Teknisyenlerinden, biyoloğuna, uzmanlık eğitimi alan asistanlarımızdan hocalarımıza kadar hepimiz seferberlik olarak gördüğümüz bu süreçte pek çok riski alarak mücadele ediyoruz. Diğer sağlık çalışanları gibi, mikrobiyoloji laboratuvar çalışanlarımızın kimi küçük çocuğunu birilerine bırakarak mesaiye geldi, kimi en yakınını kaybetse bile yine işine devam etti, kimi yorulan arkadaşına `sen git, dinlen ben yerine bakarım´ dedi. Diğer tüm sağlık ordusunun neferleri gibi çocuklarımıza zaman ayıramadık, `evden sıkıldık´ diyen annelerin aksine eve bile gidemedik. Hafta sonu, tatil bilmedik, çocuklarımıza sarılmadık, hala sarılamıyoruz. Bu süreç bitene kadar aynı fedakarlıkla sağlık çalışanları emek vermeye devam edecek. Bu pandemi sürecinde sağlık çalışanları olarak çok acı kayıplarımız oldu. Buruk bir 14 Mart Tıp Bayramı´nda hepsini rahmetle anıyoruz" diye konuştu.
'HARİTAYI MAVİYE ÇEVİRMEK SİZİN ELİNİZDE'
Bölgenin hala haritada kırmızı olduğunu hatırlatan Doç. Dr. Çiçek, "Aslında halkımız, hastalarımız, tüm bu sağlık ordusunun, ekibinin birer parçası. Siz de bu ekibe, bizlere destek olun. Bizim yanımızda olun. Maske-mesafetemizlik kurallarına etkin bir şekilde uyalım. Kendimize gönüllü kısıtlama getirelim. Havalar iyi gidiyor diye sahilleri, parkları, alışveriş merkezlerini doldurmayalım. İşimizi kısa sürede halledip geri dönelim. Ortamdaki pozitif vakaları henüz tespit etmemiş olabiliriz. Semptomu, belirtisi olmayan ama virüs yükü yüksek olan kişilerin toplumda olduğunu aklımızdan çıkarmayalım. Birbirinizin yakınında değil, bizim yanımızda, sağlık çalışanlarının yanında olun diyoruz. Biz laboratuvar çalışanları olarak ne kadar az pozitif sonuç verirsek o kadar mutlu oluyoruz. Hem test pozitifliğini hem mutasyon pozitifliğini düşürmek sizin elinizde. Haritayı maviye çevirmek sizin elinizde. Hayata bakışınız pozitif olsun ama test sonucunuz pozitif olmasın, ikisi de sizin elinizde" dedi.DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK
2021-03-14 09:16:46

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